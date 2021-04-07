五、六年級生回憶殺　香雞城搶進網購開賣6款人氣美食

▲香雞城搶進網購市場開賣店內6款人氣美食。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

以手扒雞起家的本土速食店香雞城是不少五、六年級生的回憶，目前全台僅剩新莊一家實體直營店，不過現在老店也順應時下趨勢，把店內人氣美食搬到網路上架，且以團購價就能買到。過去一年來，不少實體店紛紛搶進網購通路，例如繼光香香雞、師大夜市知名的師園鹽酥雞，也都轉攻線上拼客源。

古早味手扒雞香雞城重出江湖後，原在新店中正路開設第2家店，無奈生意受到疫情影響而關店，全台只剩下新莊龍安創始店，不過想一嚐吃「雞」的美味，不用大老遠跑一趟，即日起在美食團購網ihergo愛合購也能買到香雞城店內販售的6款人氣美食，包括無骨炸雞、醬燒雞腿排、紐奧良雞翅、水牛城辣雞翅、雞塊跟玉米濃湯，每一款都是氣炸或加熱即食，方便烹調與食用。

▲現在網路上也能夠買到香雞城的無骨炸雞、烤翅。

愛合購指出，平均每包團購價約80～175元不等，另外也有多款套餐組合供選購，像是適合派對分享食用的12包入嚐鮮組，一組原價免運費1,300元。在4月30日前進站領取折價券，香雞城全系列商品再享結帳92折優惠，目前皆以全家便利商店冷凍店取服務配送，暫無提供宅配到府。

實體名店搶攻網購市場後，線上開打火熱，去年12月繼光香香雞推出網路版的香香炸雞，今年年初再推甜心地瓜球；來自南部的連鎖炸物攤龍鹽酥雞也有鹽酥雞、炸魷魚；師園鹽酥雞今年則是研發鹽酥雞餅乾，並附上獨家的辣椒粉跟胡椒鹽。速食炸物儼然成為網購食品兵家必爭之地，愛合購行銷經理邱鈞彥表示，根據去年1月至今年3月網站數據統計，站內熱銷品類排名，「速食/炸物」緊接在「舒肥雞胸肉」之後，是消費者最喜愛的食品類別第二名，年成長率更是突破300%。

瞄準線上採購食品需求，東森購物ETmall「熊媽媽」專區蒐羅KS科克蘭零脂希臘式優格、紅龍黑胡椒牛肉捲、冷凍金目鱸魚片、健司纖三薯脆片+華元波的多薯格格組合包等美式賣場話題商品，金園排骨特級厚切手打排骨、呷七碗炒炊粉、泰辰香蒜去骨雞腿排、美吉紅燒牛肉湯即食包、西井村蜂蜜滷味鴨翅膀等特色小吃以及生鮮水果，下單消費滿1,200元送200元東森幣，雙北、桃園龜山部分地區滿499元免運快送到貨，其他地區宅配滿2,500元免運費。