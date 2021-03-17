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連23天！繼光香香雞祭「買1送1券」　蒜脆杏鮑菇、阿根廷魷魚都有

▲▼繼光香香雞買1送1優惠券。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞連23天推買1送1優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1衝了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」感恩祭強勢登場，即日起連23天推出「人氣炸物買1送1」的優惠券活動，只要購買指定組合即可獲得優惠券，包括蒜脆杏鮑菇、阿根廷魷魚通通有，快揪團怒吃一波。

繼光香香雞即日起至4月8日限時23天推出「人氣炸物買1送1券」，凡購買經典組合1至4號套餐，就可免費獲得「買1送1」優惠券1張，優惠券有蒜脆杏鮑菇、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣3種人氣炸物，且當日現領就能現換，最多狂省115元，提醒桃園新光專櫃、中捷專櫃不適用此活動，而買1送1券可兌換至4月11日止。

▲▼SUBWAY。（圖／業者提供）

▲SUBWAY也有激省券免費領。（圖／業者提供）

另，SUBWAY近日也推出2大優惠活動，其中，必收這張「美味激省券」，裡頭可是有多樣品項買1送1、買指定餐點送人氣點心、潛艇堡加價再升級等共16樣優惠，即日起就可至各門市索取，並於3月22日起至4月30日限時使用，另15日起至19日還有買30元冷飲就可用70元加購選雞系列6吋潛艇堡，只要百元就可爽吃限定套餐。

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