音樂才女解放白皙美胸！網吵翻「我婆請撤照」　本尊謙虛回應了

▲雙腿又長又白皙！（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）

記者曾筠淇／綜合報導

《無雙樂團》是台灣第一個女子跨界國樂樂團，綜合傳統知性與現代性感，成員極具音樂天分，身材、臉蛋也都一級棒。前琵琶手丘涵當時更是憑藉甜美外型、魔鬼身材擁有高人氣，日前有網友透過《木曜4超玩》認識她後，忍不住發文狂讚「真的超婆」；對此，丘涵本人也謙虛回應了！

一名男網友日前在Dcard上，以「丘涵真的超婆」為題發文，提到自己從《木曜4超玩》認識到丘涵，雖然出現頻率不高，但不論是氣質、臉蛋還是身材，都好得沒話說，非常期待對方未來的發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丘涵太漂亮了！（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）

不少網友也都在貼文底下狂讚，「國民女友」、「真的超有氣質又是魔鬼身材」、「真的正，完全理想型」、「戴眼鏡超正」、「我老婆，請您撤照，感恩」、「他們一家人都很勝利」、「她身材真的很好，而且有才華」、「香到爆炸」、「瘦得很好看」、「在學校看過她本人，認真跟照片一模一樣 」。

丘涵面容姣好、身材凹凸有致，以往表演多以中國風格現身，迷人雙眼配上古典服裝，給人一種仙女下凡的感覺，不過私底下，她則不時在IG上秀出「波濤洶湧」的照片，讓粉絲大飽眼福。

▲丘涵謙虛回應。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）

由於多數網友都大力稱讚、被丘涵圈粉，因此消息很快就傳到本人那兒。丘涵在IG上謙虛表示，「沒想到我這種無聊的人也能在Dcard上被討論。」而對話紀錄中，也可見她俏皮的說，「難怪我想說哪來多（的）一堆追蹤。」