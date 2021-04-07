聯發科攜三星推全球首款Wi-Fi 6E 8K電視

▲聯發科與三星推8K量子電視。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

繼去年推出Wi-Fi 6 8K電視後，聯發科（2454）今（7）日宣布攜手三星，聯合發表全球首款搭載聯發科Wi-Fi 6E晶片MT7921AU的8K量子電視--三星8K QLED Y21。

聯發科MT7921AU 是一款高度整合的平台，支持最新的Wi-Fi 6E和藍牙5.2，傳輸速率可達1.2Gbps。

Wi-Fi聯盟最新推出認證標準Wi-Fi 6E，除了包含Wi-Fi 6有的2.4GHz和5GHz兩組頻段外，還新增了6GHz頻段，利用160MHz頻道和6GHz的高頻寬，提供千兆級 (multi-gigabit) 傳輸速度和低延遲Wi-Fi體驗。

聯發科技智慧裝置事業群總經理游人傑表示，無論消費者用電視播放線上影片、玩遊戲、或是健身，都需要高速、穩定的網路連線；聯發科以先進的無線連網技術，將Wi-Fi 6/6E整合到三星的8K電視中，共同推進全球高端智慧電視的發展。

聯發科技與無線網路認證組織Wi-Fi聯盟一直保持緊密合作，以確保產品支持最新的Wi-Fi規格。近期，聯發科裝置被Wi-Fi聯盟選定為Wi-Fi CERTIFIED 6裝置的Wi-Fi 6E標準認證測試平台，保持領先的產業地位。