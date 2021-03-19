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聯發科Wi-Fi 6晶片組首發！搭載華碩ROG和TUF電競筆電　即將上市

▲華碩旗下搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡之高階電競筆電稱霸歐洲、中東及非洲市場。ROG Zephyrus G14，ROG Zephyrus Duo 15。（圖／華碩提供）

▲搭載聯發科MT7921 Wi-Fi 6晶片組的華碩ROG玩家共和國和TUF系列即將上市。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科（2454）最新MT7921 Wi-Fi 6晶片組將搭載於華碩的新款ROG玩家共和國和TUF系列電競筆電，兩系列的電競筆電即將上市，是首款採用Wi-Fi 6 無線上網解決方案的消費型筆電產品。

採用22奈米製程的聯發科Wi-Fi 6晶片組，帶來更高性能、更低功耗及低延遲的特性，與Wi-Fi 5解決方案相比，Wi-Fi 6平台支持2x2雙頻天線，傳輸量大幅提升。

聯發科技的Wi-Fi解決方案每年驅動數億台終端裝置，而Wi-Fi 6解決方案的市場需求持續增長。Wi-Fi 6技術可提供multi-gigabit等級的高速、低延遲無線連網，讓使用者跨多個裝置玩遊戲、線上播放影片或視訊聊天之時，也能享受順暢連網體驗。

先前聯發科執行長蔡力行指出，聯發科在5G及 WiFi6 市場初期即取得不錯的全球市占率，充分展現技術領先地位。此外，公司類比、多媒體與資料運算IP組合廣泛被使用在手機、WiFi、路由器、筆記型電腦、Chromebook、網路串流裝置、遊戲機與數位電視等裝置上。

聯發科去年第4季在WiFi和電源管理季營收創下歷史新高，其中WiFi 6解決方案被全球多家筆記型電腦與Chromebook品牌採用，先前預告第一個搭載聯發科WiFi 6晶片的高階電競筆電將於今年第一季發售，如今如期發布。此外，聯發科已開始WiFi 7技術投資。
 

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