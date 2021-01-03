不畏寒流爬栗松溫泉！他下肢無力急求救…15救難員輪流揹回入山口

▲▼33歲男寒流中爬南橫栗松溫泉，下肢無力急求援。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東縣栗松溫泉河谷2日下午發生一起事件！一名林姓男子爬山爬到一半時，突然下肢無力無法自行返回入山口，只好緊急報案。消防局獲報後，隨即出動15名救難人員以輪流揹負、攙扶的方式協助林男順利脫困，完成2021首起救援案件。

台東縣消防局救災救護指揮中心2日下午13時37分接獲報案，指稱栗松溫泉河谷有民眾身體不適待援，關山消防大隊立即調派所屬消防及義消人力出動前往搶救。

關山消防大隊集結救援人員共計15名，於下午17時14分接觸到33歲林男，主訴為下肢無力導致無法自行上登返回入山口，所幸雖然天氣寒冷，但林男意識清楚、生命徵象穩定、無明顯外傷，先前已利用預設立好的拉繩自行緩升至較平坦處等待救援。

救援人員抵達後，以輪流揹負及攙扶方式協助林男脫困，期間不斷給予林男心理支持，於當天18時41分返抵入山口，順利交由救護車送往關山慈濟醫院救治。

台東縣消防局提醒，栗松溫泉地形陡峭，行進間請考量自身體力狀況，充分休息並適時補給飲食。另外，叮囑近日寒流來襲、氣溫濕冷，從事山域活動民眾請注意自身保暖禦寒衣物是否足夠，如患有慢性疾病者，建議由嚮導帶領攀登一般路徑。