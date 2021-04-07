女神董娘「身材好到包不住」　先生卻當街偷情擁吻熟女

▲吳妻（圖）身材姣好，氣質出眾，身旁不乏追求者，直到遇見吳昭輝才決定託付終身。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以開發台灣特殊旅遊為賣點的飛亞旅行社，疫情期間主打國旅市場，該公司執行長吳昭輝還兼任台灣觀光策略發展協會理事長，並曾利用曙光專機設計求婚橋段，迎回美嬌娘，但他最近卻遭人爆料，出軌一名熟女，2人公然在大街上摟腰、擁吻，影片在各大旅行社粉專流傳，還曾大言不慚地表示，羨慕單身友人能夠一直換女友，讓吳妻心碎不已。

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吳妻婚後專心在家養育女兒，開立粉絲專頁紀錄女兒成長外，偶爾也會接業配、開團購填補家用。吳妻身材纖細，長相氣質甜美，說話聲音輕輕柔柔，外型堪比女明星。

而和吳昭輝幽會的熟女，走成熟冶豔路線，和吳妻優雅風格完全不同。吳妻受訪時難過地說，她沒有想過自己會遇到這種事情，女兒還好小，現在每次看著女兒，都會覺得很難過，只希望丈夫能夠好好處理兩人的婚姻。

吳昭輝口才便給，在台灣觀光策略發展協會理事長改選期間，四處奔走拜票，遊說其他會員「讓年輕人做事」，也因此得以最年輕理事長之姿攀上事業高峰，近期更頻繁受訪，並利用理事長的身分與交通部主管出席各大推廣國內旅遊的場合，近來並有傳言指他是交通部觀光局長的熱門人選，不料卻遭爆料捲入不倫戀。



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