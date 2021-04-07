都市中的世外桃源！大面落地窗加單人貴妃躺椅　獨享城市街景

身處繁華的台北城，卻坐擁大片綠意景觀，來到台北士林萬麗酒店，彷彿步入世外桃源，遠離了城市的喧囂，靜靜享受以玫瑰作為設計主軸的高雅氛圍，沾染「萬麗專屬」紫蘇調香氛的清新氣息，無論寢居空間、用餐環境、健身器材及頂樓無邊際泳池，皆能讓您品味非凡的美好旅程。

玫瑰和蝴蝶交織 融入在地的優雅美學

台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）為萬豪國際集團在台灣的首家萬麗酒店，位於著名景點士林官邸旁，富含歷史文化底蘊，周遭景色和人文風情，描繪出城市的過去與現在，滿足旅客欲探索在地特色、美食的需求。

推開沉穩又不失氣質的酒店大門，從大廳、走廊到客房，都擁有玫瑰、蝴蝶意象交織而成的設計，別出心裁的光影變幻，彷彿見到蝴蝶翅膀在花間閃耀擺動的翩翩姿態，與鄰近的「士林官邸玫瑰園 」景緻相互呼應，形成再自然不過的美感藝術。

▲尊貴山景客房（一大床）配有特大雙人床，窗邊擺放單人貴妃躺椅。

坐擁官邸花園美景 浪漫花季住房專案

酒店共有104間客房和套房，賓客入住後，可以沉浸於經典造型浴缸，褪去疲憊、洗滌身心靈，再放鬆地享受舒適寢具，為你帶來一夜好眠。

豪華市景客房配置一張特大雙人床及單人貴妃躺椅，以裸色調妝點的空間，光線柔和、陳設簡約。溫煦的陽光透過落地窗灑落室內，營造優美之感，傍晚時分，還可欣賞獨具風情的城市街道景隅。

尊貴山景客房則有一張特大雙人床、兩張雙人床的房型可供選擇，精心設計的大面落地窗外，滿是綠意繚繞的綿延山景，同時讓人俯瞰士林官邸花園美景，恣意徜徉於繁華城市外的靜謐時光。

而在春夏之際，為了迎接竹子湖海芋季與繡球花季，酒店特別推出「花季住房專案」，每房晚只要NT$5,198起，即可入住尊貴山景客房，翌日還可至1樓的士林廚房享用早餐，此外，特別安排免費單趟去程專車，帶旅客前往花季的打卡熱點—名陽匍休閒農莊（含入園門票2張），在盛開的花海中，感受被浪漫圍繞的幸福。

▲位於酒店頂樓的空中花園常用來作為戶外證婚場地。

空中花園、無邊際泳池 盡享戶外絕美風光

最受旅人歡迎的「戶外無邊際泳池」位於酒店頂樓，湛藍的水面輝映著明朗陽光，飽覽絕美山景的同時，也能眺望城市風情，度過慵懶的午後時光。頂樓的另一端為「美式空中花園」，常用來作為戶外證婚或派對的場地，打造難以忘懷的輕奢體驗。

酒店10樓的健身房全天候24小時開放，提供多種專業健身器材，並設置桑拿房，讓賓客在此盡情放鬆身心。

▲酒店頂樓特別設置「戶外無邊際泳池」，全長25公尺、水深100~150公分。

專屬萬麗導航員 引人入勝的特色解說

酒店交通便捷，自捷運士林站步行約5分鐘即可抵達，距離台北松山機場約18分鐘車程，至臺北車站的車程約17分鐘。鄰近知名景點包括國立故宮博物院、士林夜市、臺北市兒童新樂園等，滿足不同族群的觀光旅遊需求。

特別的是，萬麗品牌設有「萬麗導航員Navigator®」扮演在地說故事者，引領遊客探索酒店周遭環境、文化特色，創造豐富愉悅的動人回憶。

來到時尚之都台北，別忘了造訪士林萬麗酒店，感受獨特精緻、風采迷人的旅遊生活美學。

▲酒店大廳陳設的專屬意象設計，以玫瑰、蝴蝶交織，並融入光影變幻。

資料提供｜台北士林萬麗酒店

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