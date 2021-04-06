反導艦炮1分鐘射近萬發　陸強調山東艦「隨時能戰」

▲《央視》直擊山東艦，公開艦載機庫、駕駛艙、武器系統等內部畫面。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

時值遼寧艦航母編隊於台灣周邊海域進行訓練之際，大陸《央視》5日公開另一艘服役航母山東艦許多內部罕見畫面。據了解，山東艦自2013年開工建設，2017年下水接受大海洗禮，緊接著系統設備聯調聯試期間，每天同時上艦工作人員超過5000人，終於在2019年正式交付解放軍海軍，成為中國真正意義上的首艘國產航母。

《央視》報導，山東艦高度約為20多層樓，長度300多米，整個面積相當於3個足球場。航母上共有3000多個船艙，一天睡一個船艙，輪一圈下來大概需要10年。該艦從開工到交付共歷時6年，「是舉全國之力、聚全國之智的巨大系統工程，參研、參建、參試單位多達532家。」

作為遼寧艦的姊妹艦，山東艦在外形上有所區別，其中以艦島來說，駕駛艙下方多了一層玻璃，同時艦島也要比遼寧艦短，給艦載機留出更大的活動空間。報導強調，山東艦和遼寧艦都有一個非常標誌性的滑躍甲板傾角，可以看到一個漂亮的弧線，而這個弧線夾角度數是傾角14度，這是經過無數次的計算，最終得出的一個最佳方案。

大陸官媒也公開艦載機機庫畫面，其機庫上面有一個活動平台，飛機停在平台上會自動下降至機庫旁邊，便可以開進機庫。而在機庫的地面上有大量的繫留座，主要是和繫留索配合使用，把繫留索具一端扣在繫留座上，另外一端通過上方的鏈條和飛機相連，這樣就可以安全穩定地把飛機繫留在甲板上。





武器系統方面，中國海軍山東艦武器部門三級軍士長王玉偉指出，航母上的反導艦炮主要用於攔截反艦導彈，特點是發射速率高，1分鐘可以達到近萬發，所以也被形象地稱為「萬發炮」。他說，「武器系統是航母的末端防禦手段，主要用於打掉突破艦載戰鬥機和航母屬艦的『漏網之魚』。對於我們來說，就是要常態備戰，隨時能戰。」

報導畫面同時公開山東艦航母的駕駛室，中國海軍山東艦航海部門中尉劉健豪表示，航母上的方向盤有著「四兩撥千斤」的作用，而這些操作也不是靠舵手一個人就可以完成的，它需要多個部門、多個戰位協同配合才能完成。

當然航母艦載機仍是最矚目焦點，《央視》指出，殲-15擁有可折疊機翼，新增了鴨前翼，配裝有2台大功率發動機。此外，對增升裝置、起落裝置和攔阻鉤等系統進行全新設計，使得這款戰鬥機在保持優良作戰性能的前提下，具有穩定的著艦性能。