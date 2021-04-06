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批評伊斯坦堡運河計畫　土耳其「10退役上將」被拘留

▲▼土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段拘留10名退役上將。（圖／路透）

中央社安卡拉5日綜合外電報導

土耳其10名退役海 軍上將公開批評總統艾爾段重視的伊斯坦堡運河計畫後 ，於今天遭到拘留。在土耳其，軍方暗示不服從，會勾 起人們對過往政變的回憶。

法新社報導，土耳其上月正式批准在伊斯坦堡（ Istanbul）開闢一條堪比巴拿馬運河（Panama Canal） 或蘇伊士運河（Suez Canal）的45公里航道。這項決定 開啟土耳其是否恪遵1936年「蒙特魯公約」（Montreux Convention）的辯論。

蒙特魯公約旨在讓黑海（Black Sea）非軍事化， 因而對行經連接地中海的博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait），設下嚴格商務和海軍規範。 104名退役上將日前在公開信中表示，蒙特魯公約 「最能保護土耳其的利益」。

美聯社報導，這封信中寫道：「在討論伊斯坦堡運河（Canal Istanbul）和退出國際條約的職權時，開啟 退出蒙特魯公約的辯論，這種情形令人關切。」

安卡拉檢察長辦公室表示，已對10名退役上將發布逮捕令；另有4名犯嫌因年齡不適合拘留，遭下令3天內向安卡拉警方報到。

土耳其NTV電視台報導，上述人士被控「運用武力 和暴力來擺脫憲政秩序」。 檢察長辦公室昨天對上述退役上將展開調查，因他 們涉嫌「同意犯下危害國家安全和憲政秩序的罪行」。

土耳其在2016年發生未遂政變後，當局發動鎮壓， 艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的批評者紛紛入獄。 檢方對這那些人的用詞和現在類似。

艾爾段擬以750億里拉（lira，約新台幣2635億元 ）興建博斯普魯斯和達達尼爾海峽的替代航道，令人質 疑這條新航道是否適用既有協議。

國會議長謝托普（Mustafa Sentop）上月24日告訴 土耳其新聞網（HaberTurk），總統有權可退出蒙特魯 公約，「但有可能跟很可能之間有差別」。

艾爾段在2018年獲得毋須國會同意即可讓土耳其退 出條約的權力，上月他就讓土耳其退出預防家暴等針對 女性暴力的「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention ）。

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