為媽慶生給驚喜...台大護師魂斷死亡列車！爸悲嘆：運氣不好

記者游宗樺、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號列車撞工程車嚴重車禍，釀成50人死亡202人受傷，其中台大黃姓護理師疑似想要給家人驚喜，偷偷搭乘火車要返回花蓮玉里老家，沒想到卻搭上死亡列車，導致她屍首分離，不幸罹難。黃女遺體5日修復完畢，其父親受訪表示，發生不幸不能怪任何人，「只能說運氣不好」，目前只希望能讓女兒好好的離開，「圓圓滿滿的送回到她喜歡的地方」。

▲台大護理師罹難，爸出面受訪。（圖／記者游宗樺攝）

黃父受訪表示，因適逢清明連假，只知道女兒會回家要替母親慶生，但並不知道她搭上哪一班火車，直到接到警方電話，才知道女兒遭逢意外。黃父表示，非常不捨，而女兒平時擔任護理師，非常的敬業，這一方面他認為非常值得鼓勵，對於發生不幸，他則表示，「我們不能怪任何人，講白一點，就是運氣不好才會發生這種事」，堅強模樣讓人看了不禁鼻酸。

此外，黃父也認為，這起事故各部門都有缺失，只希望法律能給家屬真相。另外，對於工程車駕駛李義祥的缺失，黃父則說，不是親眼目睹，他不宜評論，只希望政府能夠秉公處理，這才是重中之重，而目前他最希望的還是要將女兒圓圓滿滿的送回到她最喜歡的地方。

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