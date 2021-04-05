男大陸返台中竟空地搭棚自主隔離　無衛浴屎尿污水亂流鄰居嚇壞

▲男子在自家空地搭棚自主隔離。（圖／台中市政府民政局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中一名41歲男子3月底自中國大陸返台，由於防疫旅館一日要價2000元，他為了省錢竟不入住，選擇在自家空地搭建半露天的帆布棚進行自主隔離，卻因棚內無衛浴、廁所，汙水直接流到人行道上，附近居民擔憂造成防疫漏洞，遂向台中市府檢舉。市府獲報派員前往勸導，男子已於3日入住防疫旅館，環保局也將該地消毒，左鄰右舍終於鬆了口氣。

據悉，這名男子3月30日自返台後，依規定須進行一人一室居家檢疫至4月14日，才能解除隔離，但他為節省防疫旅館的費用，異想天開在位於台灣大道與福龍街口的自家空地搭建一處帆布棚，進行自主隔離。未料幾天過後，因棚內沒有盥洗設備，汙水就直接向外流出，恐造成衛生問題。

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▲男子搭建帆布棚自主隔離。（圖／台中市政府民政局提供）

台中市政府民政局接獲民眾報案，由北區公所、轄區派出所及衛生局到場會勘，認該處雖「尚符一人一户居家檢疫規定」，但疑有衛生堪慮情形，經與男子溝通，安排男子入住台中市居家檢疫替代所。

男子離開帆布棚後，環保局清潔大隊前往該處清洗、消毒，左鄰右舍才終於安心下來。

▲▼ 環保局清潔大隊前往消毒 。（圖／台中市北區公所提供）

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