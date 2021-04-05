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2025年AI取代52%職務！「遠距工作女神」列5點：先檢視目前崗位

▲▼佐依時常分享自己遠距工作照。（圖／Facebook／Zoey 佐依）

▲佐依時常分享自己遠距工作照。（圖／Facebook／Zoey 佐依）

文／ 佐依（Zoey）

摘自／圓神出版《啟動遠距工作，設計你的理想生活

說到了理想生活的打造，美國社會學家與經濟學家也指出，這一波疫情很有可能會改變辦公、城市與生活的形式與定義。
 
因為新冠病毒的影響，許多原本住在城市的人開始搬到市郊居住（我們就是其中一戶，原本住在洛杉磯，後來搬到北加的森林裡）這可能會開始影響城市的房價與城市的景觀，為什麼會有這種事呢？首先，在城市可以做的娛樂都沒有啦！我們不能到電影院、不能去餐廳用餐、不能參加演唱會或活動、去逛街也沒有店家開，那住在城市的理由似乎變得更少了；除此之外，住在市郊的房價較低、坪數較大，幸運的話，風景還可以更好，既然必須得長時間關在家裡做隔離，誰不想要居家的環境舒適點呢？
 
而也正如這些社會學家與經濟學家的觀察，城市人口逐漸移出，舊金山的租市（租房子的市場價格）開始往下掉，這根本可以說是史無前例（好啦，誇張了，但這幾年一直都是上漲的趨勢）的現象，舊金山一直是全世界房價數一數二高的城市，雖然價錢的浮動只有一點點，但這也開始讓大家思考：「對呀，如果能夠在家工作，我還有住在城市的必要嗎？」
 
在疫情重創美國期間，許多矽谷的知名科技公司如臉書、推特皆全數讓員工執行遠距工作，經過這一次的強迫測試也帶來了一些正面回饋，臉書宣布未來可能會有一半以上的員工以遠端協作的方式在家辦公，而推特則表示，等到疫情結束，員工可以自行選擇要回辦公室工作，或者繼續留在家裡辦公。依照這樣的邏輯去預測，城市的辦公大樓是否會減少？那城市還會有摩天大樓這樣的天際線嗎？我們還會住在公寓嗎？還是開始能夠在城市中找到獨棟、附有庭院、專屬車庫的獨立矮房呢？
 
當然，這些都是假設，人類的生活型態是很難在短時間內有巨大的改變，也許，新型冠狀病毒在不久後的將來就徹底消失（希望如此），也許，科學家在這幾年就發現了克服全球暖化與極端氣候的方式，但不可否認的是，這一次的疫情很可能會改變或已經改變我們對於「便利」與「好好生活」的認知。
 
以前住在洛杉磯的下城，完全是因為我先生上班與社交的地點都在好萊塢附近，去參加其他的活動也都能快速抵達，而沒有這般便利之後，我們首先失去了必須待在城市的理由，再來失去了以往習以為常的娛樂。
 
我跟我先生都很愛試新餐廳、新酒吧，喜歡去看秀、看電影、更享受城市的風格與風情，而在搬到森林後，我們把去餐廳用餐改成在家下廚、試新的烘焙與料理；把去酒吧的夜生活改成在家裡學跳舞（上網找簡單的課程學騷莎與探戈）；把去電影院的習慣改成了在家打造投影室，每週五舉辦電影之夜；我們以前也熱愛與朋友到公園野餐，現在則是改成固定星期日中午會和親朋好友舉辦線上早午餐。
 
城市有城市的獨特與難以買到的體驗，也許，當這本書出版時，美國就可以回歸以往的正常值，城市恢復運作，但多虧了這一次的「災難」，也讓我們開始嘗試與體會不一樣的生活風格，好好生活究竟是什麼？什麼樣的日常叫做理想生活？也是我每天都在思考的議題。
 
你是否想過，如果你的工作地點可以依照你的需求任意更換，你還會住在這裡嗎？你還會住在城市嗎？你還會住在這個國家嗎？那你要去哪呢？你要過上什麼樣的生活？
 
遠距工作被許多人定義為「能夠一邊工作一邊旅行的Lifestyle」，但我認為，一邊旅行只是其中一種形式與一種選擇，重點是一邊工作一邊打造理想生活，而你的理想生活究竟是什麼？搞不好你會選擇住在同一個地方且大部分的時間依然在家工作，對吧？無論是什麼樣的選擇，這都是理想生活的一部分，遠距工作有機會讓你落實「Live freely」的人生，而這樣的生活對你而言是什麼樣子呢？我們先好好思考，才更能挖掘自己的核心動機，因為找到有內在驅動的動力，會是打造與追求任何事的成敗關鍵之一。

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▲▼「資深數位遊牧民族」佐依（Zoey）分享遠距工作攻略。（圖／Facebook／Zoey 佐依）

▲「資深數位遊牧民族」佐依，分享遠距工作攻略。（圖／Facebook／Zoey 佐依）

投入遠距工作之前，先檢視工作之於你的意義

一頭栽進遠距工作的世界之前，我們可以先檢視一下自己現在這份工作：

1.有帶給你成就感？

2.有帶給你新的挑戰、讓你持續成長？

3.能夠持續提升你的專業技能？

4.能夠讓你累積作品、累積人脈？

5.讓你做得開心？覺得忙得有意義？

6.否相信或認同自己在做一件有價值或值得做的工作？

有時候，我們只需要在根本上思考與調整工作帶給你的意義，就能夠解決「待在辦公室」的不悅感，所以，你是否要馬上加入遠距工作者的行列？我覺得不一定，先去重整工作對你的定義更重要。但是，遠端工作是否會是未來的工作模式，我覺得會，它也許不會很快發生，但是絕對會發生。而我認為它並不會以「流行」的型態出現，反而像是生物演化那樣一步一腳印在全世界革新著。

那我們將時空背景拉回現代，「到底要怎麼做才能開始遠距工作？現在有什麼樣的技能有機會遠距工作？」我知道這可能是你心中最好奇的疑惑，別緊張，我們從Chapter 2開始會分享遠距工作的硬技能與職缺搜尋等內容，但我們每一步都在步入未來，與其問「什麼樣的工作可以遠距工作？」不如問「什麼樣的工作會是未來的工作？」

我們都曉得，AI人工智慧即將取代人類的大部分工作，《世界經濟日報》早在2018年就預告，到了2022 年（也就是明年啊！），機器可以完成的工作能多達42%，到了2025年，這個數字會來到52%，等於有超過一半的工作是可以靠人工智慧或自動機器完成。舉凡現在的自動駕駛車、醫療機械手臂與無人超市都是機器世代的萌芽足跡，這幾年內可能會出現一種非常極端的經濟結構變化，就是有一堆人失業，但也有一堆人開始創業，甚至開創一些過往不存在的商業模式與機會。

因此，無論你現在的工作是什麼，無論你有多想遠距工作，我們都應該思考一下自己目前所從事的職務內容，是否是一個很容易被取代或知識技術較低的工作？如果是的話，學習並提升專業技術才是當務之急，有沒有遠端工作並不是最重要的，因為那些現在可以在家做的家庭代工、串珠珠、打字、包水餃，都會一一被機器給取代，因此，檢視自己的技能與未來發展性，其實真的比找到遠距工作更加重要。

▲▼「資深數位遊牧民族」佐依（Zoey）分享遠距工作攻略，出新書《啟動遠距工作，設計你的理想生活》（圖／圓神出版提供）

★本文摘自圓神出版《啟動遠距工作，設計你的理想生活》，作者佐依 Zoey。「資深數位牧民」分享遠距工作攻略，讓你無須等到財富自由，就能過著邊工作邊生活的理想人生。

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