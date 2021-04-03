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「遠距工作女神」分享脫離社畜攻略！點出「2類人」都該知道

▲▼「資深數位遊牧民族」佐依（Zoey）分享遠距工作攻略。（圖／Facebook／Zoey 佐依）

▲「遠距工作女神」佐依（Zoey）分享攻略。（圖／Facebook／Zoey 佐依）

記者林育綾／綜合報導

Podcast「佐編茶水間」主持人佐依（Zoey）從高中畢業起，就啟動了遠距工作模式，被稱為「資深數位牧民」、「遠距工作女神」，而2020年新冠病毒讓全球許多國家展開此模式，雖然台灣能幸運維持運作，但她認為遠距工作仍是現在進行式、未來完成式，其中「2類人」都應該提早了解這種模式的訴求、本質，不用等到財務自由，就能夠脫離社畜行列，過理想的生活。

佐依當了2年的接案設計師、3年的遠端工作者，因為長期以電腦維生、到處流浪，也體會到「數位遊牧民族」的酸與甜，後來開始在網路上分享遠距工作的生活，以及對品牌經營、數位行銷與自我成長的看法，目前是一位利用自媒體在家創業的個人品牌經營者，案子遍及世界各地。

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她認為病毒重新定義了「便利」與「理想的生活」，而人們也不需要等到財富自由才能脫離「社畜」，雖然台灣幸運地仍可維持既往的運作，但是當全世界都開啟這種工作模式後，儘管不是現在，未來也必然融入我們的生活，及早了解遠距工作模式的訴求、本質，就更有機會比其他人提早接觸，提早掌握未來趨勢。

▲▼「資深數位遊牧民族」佐依（Zoey）分享遠距工作攻略。（圖／Facebook／Zoey 佐依）

▲佐依分享遠距工作攻略，認為不用等到財富自由，也能脫離社畜、過理想生活。（圖／Facebook／Zoey 佐依）

而她提到有「2類人」應該先了期，第1類人是熱愛工作，但討厭「進公司上班」、「朝九晚五」這種被制約的感覺，若一整天坐在辦公室，便會覺得天花板低、光線昏暗、通風不良，感到窒息，渴望能將熱愛的事物打造成事業，而不是一輩子當員工，完成的都是他人的夢想。
 
第2類人是習慣早上9點打卡上班、中午12點跟同事一起吃便當插科打諢的生活，對於下午3點泡杯咖啡、6點準時打卡下班的規律日子也隨喜無怨，直到突然有天病毒來襲，公司宣佈所有人在家上班，舒適的生活被打亂⋯。

近來佐依受邀出書《啟動遠距工作，設計你的理想生活》，鉅細靡遺分享遠距工作需要鍛鍊的軟硬實力、求職資源、常見問題（如海外合約、稅務問題），以及如何利用個人品牌來實現遠距工作，期望讓更多人達到「讓工作對齊生活方式，而不是讓生活對齊工作」。

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