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李正皓爆「東新營造」7年接47件政府標案　明公布完整的真相

▲▼李正皓指出，東新營造有8成標案來自花蓮縣府。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲東新營造有8成標案來自花蓮縣府。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台鐵408次太魯閣號發生意外翻覆意外，肇因為義祥營造公司的工程車滑落鐵軌所致。名嘴李正皓連日拼湊義祥營造公司背景，發現義祥工業社是施工廠商「東新營造」公司的下包，7年來承接政府大小標案，且件數高達47件。

義祥營造公司負責人為李義祥，有網友發現該公司登記地有如廢墟，擔心他無法負擔鉅額賠償。不過，李正皓爆料，李義祥「背後靠山」為義程營造公司，他同為義程營造公司負責人，該公司近5年就承攬19件標案，標案總金額將近2億元。

李正皓今天在臉書再度更新義祥營造相關資訊，他表示，這次的太魯閣號事件，現場工程版上的所有政府單位、公司、人名都有責任。如果說聯合大地工程顧問公司是專拿中央單位的設計監造案，那東新營造就是標準的花蓮地頭蛇。

他表示，東新營造資本額1.3億，從2015年開始承接政府大小標案，包括行政院、交通部、農委會，其中超過8成是花蓮縣政府的標案，7年來承包案件數高達47件。而東新營造的負責人有什麼背景？為什麼花蓮縣政府的標案可以一個接一個的拿下？他正在拼湊完整的真相，明天一早公佈。

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