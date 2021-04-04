LIVE／工程車先橫躺「太魯閣號煞不住」！台鐵最新說明

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台鐵408次太魯閣號出軌，台鐵代理局長祁文中今（4）日下午證實於列車第４節車廂發現肇事工程車行車紀錄器的第1片記憶卡，初判應有２張記憶卡，但目前僅找到1片，檢調將找出第2片記憶卡，現場脫離車廂作業一度暫停。運安會主委楊宏智也表示，目前第8車影像已經解讀出來，是工程車先橫躺在軌道上，結果列車煞車來不及。台鐵將於晚間19:00再召開記者會，說明最新搜救及搶修進度。

▲交通部政次王國材將於記者會中說明最新搜救狀況。（圖／記者張榮恩攝）

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運安會主委楊宏智表示，目前第8車影像已經解讀出來，據他轉述，是工程車先橫躺在軌道上，結果列車煞車來不及，不過車子是什麼時候滑下去、到底有沒有煞車，後續還有疑點需要釐清。

今天是搶修第三天，現場持續要拖出卡在隧道內的車廂，不過，下午1時許，台鐵代理局長祁文中證實，初步了解是翻滾下來貨卡車車上的行車紀錄器，應該有2片記憶卡，目前看到1片，認為應該還有1片，努力在找這片記憶卡。

太魯閣號於下午進行第4、5車廂拖離隧道作業，稍早1時許，檢察官在第4節車廂前發現肇事工程車行車紀錄器的第1片記憶卡，接著下午進行拖離過程中，警察也陸續從車廂內拿出行李，由於撞擊力太大，零件、乘客物品四散，因此搜救人員以塑膠袋裝袋整理。