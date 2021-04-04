法務部前部長羅瑩雪辭世　享壽69歲

▲羅瑩雪。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

法務部前部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪3日晚間因乳癌辭世，享壽69歲。兒福聯盟執行長白麗芳4日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問證實此事，她表示，羅瑩雪因病於昨晚深夜辭世，家屬目前希望能低調處理，稍晚會再發布聲明向外界說明。

羅瑩雪1951出生花蓮，畢業於國立台灣大學法律系，是前總統馬英九小一屆的學妹，大學畢業取得律師資格後，至美國留學，就讀紐約州立大學奧爾巴尼分校，1976年取得刑事司法學碩士回到台灣。2013年羅瑩雪接任法務部長，2016年5月20日卸任。

羅瑩雪剛就任法務部長時，曾表示自己是一位佛教徒，希望台灣未來能廢除死刑，以及死刑不是最好手段，但當時立委吳育昇質疑若不願執行死刑就應該下台，羅瑩雪表示確定死刑犯沒任何救濟程序，才可以執行，並非不執行。

2014年4月29日，羅瑩雪首度核准槍決戴文慶、杜明雄、杜明郎、劉炎國、鄧國樑等5名死刑犯，同日執行；2015年6月4日核准槍決王俊欽、王秀昉、鄭金文、黃主旺、王裕隆、曹添壽等6名死刑犯，隔日執行；2016年5月10日核准槍決死刑犯鄭捷，總計其在任內下令槍決12名死刑犯。