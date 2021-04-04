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10台東人魂斷太魯閣號！專案護送啟動　警開道讓6罹難者回家了

▲台東縣警察局警派遣巡邏車4部護送2位罹難鄉親大體返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣警察局警派遣巡邏車4部護送2位罹難鄉親大體返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台鐵太魯閣408次列車重大意外事故，經確認台東縣鄉親罹難者計10人，台東縣警察局遵照署長陳家欽指示執行安家服務專案，立即通報轄區員警前往罹難者家中慰問及提供專車專人護送家屬；並派遣專責警力前往花蓮護送遺體返回本縣，提供安家服務專案，截至目前已協助運回罹難者大體計6人，並配合家屬心願返家或直接護送至台東市立殯儀館。

太魯閣408次列車為花東返鄉專車，此次意外直接造成台東縣縣民10人罹難，台東縣警察局於第一時間即派遣巡邏車8部與17名員警前往花蓮服務家屬，護送遺體車輛與家屬安全，主動給予家屬最大的協助與最高的敬意，願家屬安心，祈亡者安息。

▲台東縣警察局警派遣巡邏車4部護送2位罹難鄉親大體返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣警察局警派遣巡邏車4部護送2位罹難鄉親遺體返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣警察局局長趙瑞華表示，3日12時即派遣專人及8部巡邏車前往協助，即時關懷罹難者家屬，並配合勘驗進度及家屬意願陸續護送遺體安全返回台東，途中配合家屬意願特地繞行罹難者住家，一了返鄉慎終追遠心願；另也將指派專戶專人每日關懷以提供家屬後續各項喪葬之溫暖協助或轉介相關單位辧理，落實安家服務專案。

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