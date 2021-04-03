更新／花蓮「逾100間飯店民宿」挺救災！救難人員、傷者家屬免費住

▲花蓮福容大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）
記者彭懷玉／台北報導
台鐵太魯閣號408車次發生60年來最嚴重意外，導致50人死、178人傷慘劇。對此，花蓮各大飯店、民宿超暖心，在花蓮旅館公會號召下，無償提供傷者家屬、罹難者家屬及救災人員住宿，稍早「全台飯店住起來粉專」再次更新名單，供需要的人參考。
全台飯店住起來表示，除了頂級飯店之外，現在花蓮國際民宿協會啟動民宿整合，以下民宿提供需要的家屬使用，請與民宿協會王小姐（電話：0936602410）聯絡訂房。
傷者家屬無償入住：
1.4/5~4/10號 0966505173 香草薄荷民宿×2間房
2.4/5~4/11號 0905723686 艾米爾x3間房
3.4/5~4/10號 0976027125 密絲朵民宿×3間房
4.4/5～4/9號 0918110748 咩咩不是羊民宿*3間房
5.4/3～4/10號 0912085770 碧雲雅筑×2間房
6.4/4-4/5號 山水故鄉民宿×1間房
7.4/3號 0976027125 稻彩虹民宿×5間房
8.4/4-4/10號 0912520288 喜悅民宿×5間房
9.4/4-4/10號 0939983625 椰風民宿×3間房
10.4/5-4/6號 0926898168 五葉松民宿×2間房
11.4/5-4/8號 0981956037 享海×5間房
12.4/5-4/6號 晴喧小築民宿×2間
13.4/4-4/7號 聽海說故事民宿×1間
14.4/5-4/8號 0966669221天使不穿鞋 2間雙人房
15.4/5~4/8號 0933317310 明日萌民宿 Family民宿 双人房x6間
16.4/5-4/9號 海邊邊民宿×2間
17.4/6-4/8號 0979-229323 藍屋民宿×2間
18.4/4-4/7號 瑞斯特民宿×2間
19.4/5~4/7號 0937168998上海時光×2間
20.4/5-4/9號 0911206200咖子民宿×2間房
21.4/4-4/8號 0911401394歐之美民宿×2間房
22.4/4-4/8號 0920868798 初英山居民宿×2間房
23.4/5～4/7號 稻香緣民宿×1間
24.4/4-4/7號 0919345086藍天普悠瑪×3間房
25.4/4～4/8號 0988528668 湖居民宿×2間
26.4/5-4/8號 0928601998 青漫童夢×2間房
27.4/4～4/9號 0915755779 花彤林民宿×3間
28.4/4-4/8號 0910010117 田野晨境民宿×2間房
29.4/6-4/9號 03-8348817海傳民宿×3間房
30.4/4-4/8號 0911861579吉安笠園民宿×2間
此外，花蓮縣旅館商業同業公會第一時間與花蓮縣府配合，立刻展開清房的動作，全體會員整理房況，截至4/2 23:00止已有超過50家飯店，騰出空的房間讓各縣市前來馳援的救難人員免費住宿；超過10家飯店提供空房給罹難傷亡家屬免費住宿，參加飯店數與可提供房間數尚在累計中。
凡投宿花蓮縣旅館商業同業公會成員飯店的旅客，4/2因為台鐵的事故影響到出遊行程沒辦法到場入住，從優認定全額退費，不會收取任何訂金或者保證金。
針對罹難者家屬的部分，也有22間旅館於今（3日）提供免費入住，請需要民眾統一與花蓮縣府服務窗口聯繫，由縣府統一調度。
(一)傷者家屬專線 03-8567632
(二)縣府專線 03-8354008（花蓮分局勤指中心）或洽花蓮市殯儀館現場縣府服務中心
▲花蓮怡園渡假村。（圖／記者謝婷婷攝）
4/3罹難者家屬免費入住旅館：
1.怡園，3號10間
2.東岸，3號 10間
3.承億文旅，3號 ，雙人4間、四人1間
4.洄瀾客棧，3號，3間
5.香城飯店，3號，1間
6.溫暖摩洛哥：3號。l間
7.合歡飯店 3號 5間
8.瑞穗溫泉 間數不限
9.經典假日飯店，3號，1間
10.童話汽車旅館 3號2間
11.華瀚飯店 3提供雙人房5間
12.花蓮統茂渡假莊園，3提供1間雙人房
13.華登旅客 3號，3間
14.麗格飯店 3號，3間
15. F HOTEL站前館 3號，3間
16. 多羅滿旅館，3號，2間
17.奇萊飯店 3號，2間
18.澄品飯店3號，2間
19.鮪魚家族飯店-花蓮館 4/3-4/4 每天6間
20. 天璽商務飯店 4/3-4/4 各3間
21.洄瀾窩青年旅舍 4/3~4/6每天2間
22.救國團花蓮學苑 038-324124轉266分機郭曉燕經理
▲煙波大飯店花蓮館。（圖／煙波飯店花蓮館提供）
如需申請住宿的救難人員，請聯絡 0963001718 花蓮旅館公會李志政理事統一處理，新城在地請直接聯繫吳孟庭理事，電話0933069602。
提供救災人員無償住宿：
1. 煙波花蓮館4/2-7 每日10間
2. 力麗華美達（4/3-4/7三間）
3. 麗翔 （4/4開始每天五間）
4.花蓮統茂（4/2、4/3每天1間）
5 天璽商務飯店（4-7號每天3間）
6.華瀚飯店(4-7號每天3間)
7.東岸間（4-7每天5）
8.澄品飯店（4/3兩間）
9. 麗格飯店。每日5間
10. 麗軒飯店。4/4起 每日5間
11,伊達斯 4/3每日2間
12F HOTEL 站前館4/3每日提供3間
13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）
14水漣旅館 每日5間
15溫暖摩洛哥4/3-4/5每日三間
16 承億文旅花蓮山知道4/2-4/4（每日2間）
17.福隆大飯店4/4-4/5每天2間
18.百悅休閒飯店4/2-4/5每日3間
19 福品旅店 （4/4開始每天3間）
20.怡園渡假村4/2-4/5 每日五間
21.花東客棧4/2-4/5 每日三間
22.合歡飯店4/2-4/9 每日提供5間
23.非凡假期飯店 4/2-4/7每日提供2間
24.良友精緻飯店 4/4起每日5間
25.麗星大飯店 4/4-4/7每日提供5間
26.回然慢時旅居(4/4-4/7每日提供二間)
27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7）每日提供5間
28. 花蓮馥麗生活旅店 4/5及4/7提供2間
29.洄瀾窩青年旅舍 4/3-4/5 每日三間
30.微停宿旅 4/5 - 4/9 提供每日5間
31.童話汽車旅館4/4～4/15日每日提供5間
32.阿思瑪麗景大飯店 4/2-4/6每日提供3間雙人房
33.星空海藍飯店4/4–4/6每日提供3間房間
34.鮪魚家族飯店-花蓮館4/2-4/4每日提供6間
35.花蓮紐澳華假期飯店 4/3-4/7 每天提供2間房
36.福康大飯店4/4-4/7，提供每日3間
37.香城大飯店4/4-4/7，提供每日3間。另提供五間房盥洗。
38.經典假日飯店 4/4-4/7，每日提供2間
39.多羅滿旅館 4/2-4/7，每日提供2間
40.松石旅館4/4-4/7，每日提供2間
41.樂活休閒飯店4/4-4/7，每日提供2間
42.華登旅店4/3-7每日提供5間
43.成旅晶贊飯店花蓮館4/2-4/5每日提供三間
44.國廣興大飯店4/2～4/7每日提供5間
45.玫瑰香榭飯店 4/3-4/7每日提供4間
46. 歐克莊園 4/4-7 每天提供5間
47.大新精緻商旅4/4-4/7每天提供2間雙人房(不含接送)
48.瑞穗溫泉 4/2～4/10 有空房就可，不限間數。
49.百事達國際飯店4/3-4/7每日3間
50.富堡汽車旅館（4/2-4/5）每日提供3間
51.帝堡汽車旅館（4/2-4-5）每日提供3間
52.凱頓商務汽車旅館 4/2～4/10 無償提供一間6人房
53.花蓮七星海飯店4/5-4/7 無償提供7間客房
54.花蓮碧海藍天飯店4/4提供10間
55.奇萊飯店4/3～4/9提供5間
56.七星潭渡假飯店4/5～4/9 每日3間
57.康橋大飯店花蓮站前館4/2-4/5每日3間
▲花蓮翰品酒店。（圖／翰品酒店花蓮提供）
傷者家屬無償入住：
1.翰品酒店花蓮 4/3 每日8間 03-8235388
2.福容大飯店 花蓮 4/3 每日10間 03-823-9988
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