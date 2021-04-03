更新／花蓮「逾100間飯店民宿」挺救災！救難人員、傷者家屬免費住

▲花蓮福容大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導



台鐵太魯閣號408車次發生60年來最嚴重意外，導致50人死、178人傷慘劇。對此，花蓮各大飯店、民宿超暖心，在花蓮旅館公會號召下，無償提供傷者家屬、罹難者家屬及救災人員住宿，稍早「全台飯店住起來粉專」再次更新名單，供需要的人參考。



全台飯店住起來表示，除了頂級飯店之外，現在花蓮國際民宿協會啟動民宿整合，以下民宿提供需要的家屬使用，請與民宿協會王小姐（電話：0936602410）聯絡訂房。

傷者家屬無償入住：

1.4/5~4/10號 0966505173 香草薄荷民宿×2間房

2.4/5~4/11號 0905723686 艾米爾x3間房

3.4/5~4/10號 0976027125 密絲朵民宿×3間房

4.4/5～4/9號 0918110748 咩咩不是羊民宿*3間房

5.4/3～4/10號 0912085770 碧雲雅筑×2間房

6.4/4-4/5號 山水故鄉民宿×1間房

7.4/3號 0976027125 稻彩虹民宿×5間房

8.4/4-4/10號 0912520288 喜悅民宿×5間房

9.4/4-4/10號 0939983625 椰風民宿×3間房

10.4/5-4/6號 0926898168 五葉松民宿×2間房

11.4/5-4/8號 0981956037 享海×5間房

12.4/5-4/6號 晴喧小築民宿×2間

13.4/4-4/7號 聽海說故事民宿×1間

14.4/5-4/8號 0966669221天使不穿鞋 2間雙人房

15.4/5~4/8號 0933317310 明日萌民宿 Family民宿 双人房x6間

16.4/5-4/9號 海邊邊民宿×2間

17.4/6-4/8號 0979-229323 藍屋民宿×2間

18.4/4-4/7號 瑞斯特民宿×2間

19.4/5~4/7號 0937168998上海時光×2間

20.4/5-4/9號 0911206200咖子民宿×2間房

21.4/4-4/8號 0911401394歐之美民宿×2間房

22.4/4-4/8號 0920868798 初英山居民宿×2間房

23.4/5～4/7號 稻香緣民宿×1間

24.4/4-4/7號 0919345086藍天普悠瑪×3間房

25.4/4～4/8號 0988528668 湖居民宿×2間

26.4/5-4/8號 0928601998 青漫童夢×2間房

27.4/4～4/9號 0915755779 花彤林民宿×3間

28.4/4-4/8號 0910010117 田野晨境民宿×2間房

29.4/6-4/9號 03-8348817海傳民宿×3間房

30.4/4-4/8號 0911861579吉安笠園民宿×2間

此外，花蓮縣旅館商業同業公會第一時間與花蓮縣府配合，立刻展開清房的動作，全體會員整理房況，截至4/2 23:00止已有超過50家飯店，騰出空的房間讓各縣市前來馳援的救難人員免費住宿；超過10家飯店提供空房給罹難傷亡家屬免費住宿，參加飯店數與可提供房間數尚在累計中。

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凡投宿花蓮縣旅館商業同業公會成員飯店的旅客，4/2因為台鐵的事故影響到出遊行程沒辦法到場入住，從優認定全額退費，不會收取任何訂金或者保證金。

針對罹難者家屬的部分，也有22間旅館於今（3日）提供免費入住，請需要民眾統一與花蓮縣府服務窗口聯繫，由縣府統一調度。

(一)傷者家屬專線 03-8567632

(二)縣府專線 03-8354008（花蓮分局勤指中心）或洽花蓮市殯儀館現場縣府服務中心

▲花蓮怡園渡假村。（圖／記者謝婷婷攝）

4/3罹難者家屬免費入住旅館：

1.怡園，3號10間

2.東岸，3號 10間

3.承億文旅，3號 ，雙人4間、四人1間

4.洄瀾客棧，3號，3間

5.香城飯店，3號，1間

6.溫暖摩洛哥：3號。l間

7.合歡飯店 3號 5間

8.瑞穗溫泉 間數不限

9.經典假日飯店，3號，1間

10.童話汽車旅館 3號2間

11.華瀚飯店 3提供雙人房5間

12.花蓮統茂渡假莊園，3提供1間雙人房

13.華登旅客 3號，3間

14.麗格飯店 3號，3間

15. F HOTEL站前館 3號，3間

16. 多羅滿旅館，3號，2間

17.奇萊飯店 3號，2間

18.澄品飯店3號，2間

19.鮪魚家族飯店-花蓮館 4/3-4/4 每天6間

20. 天璽商務飯店 4/3-4/4 各3間

21.洄瀾窩青年旅舍 4/3~4/6每天2間

22.救國團花蓮學苑 038-324124轉266分機郭曉燕經理

▲煙波大飯店花蓮館。（圖／煙波飯店花蓮館提供）

如需申請住宿的救難人員，請聯絡 0963001718 花蓮旅館公會李志政理事統一處理，新城在地請直接聯繫吳孟庭理事，電話0933069602。

提供救災人員無償住宿：

1. 煙波花蓮館4/2-7 每日10間

2. 力麗華美達（4/3-4/7三間）

3. 麗翔 （4/4開始每天五間）

4.花蓮統茂（4/2、4/3每天1間）

5 天璽商務飯店（4-7號每天3間）

6.華瀚飯店(4-7號每天3間)

7.東岸間（4-7每天5）

8.澄品飯店（4/3兩間）

9. 麗格飯店。每日5間

10. 麗軒飯店。4/4起 每日5間

11,伊達斯 4/3每日2間

12F HOTEL 站前館4/3每日提供3間

13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）

14水漣旅館 每日5間

15溫暖摩洛哥4/3-4/5每日三間

16 承億文旅花蓮山知道4/2-4/4（每日2間）

17.福隆大飯店4/4-4/5每天2間

18.百悅休閒飯店4/2-4/5每日3間

19 福品旅店 （4/4開始每天3間）

20.怡園渡假村4/2-4/5 每日五間

21.花東客棧4/2-4/5 每日三間

22.合歡飯店4/2-4/9 每日提供5間

23.非凡假期飯店 4/2-4/7每日提供2間

24.良友精緻飯店 4/4起每日5間

25.麗星大飯店 4/4-4/7每日提供5間

26.回然慢時旅居(4/4-4/7每日提供二間)

27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7）每日提供5間

28. 花蓮馥麗生活旅店 4/5及4/7提供2間

29.洄瀾窩青年旅舍 4/3-4/5 每日三間

30.微停宿旅 4/5 - 4/9 提供每日5間

31.童話汽車旅館4/4～4/15日每日提供5間

32.阿思瑪麗景大飯店 4/2-4/6每日提供3間雙人房

33.星空海藍飯店4/4–4/6每日提供3間房間

34.鮪魚家族飯店-花蓮館4/2-4/4每日提供6間

35.花蓮紐澳華假期飯店 4/3-4/7 每天提供2間房

36.福康大飯店4/4-4/7，提供每日3間

37.香城大飯店4/4-4/7，提供每日3間。另提供五間房盥洗。

38.經典假日飯店 4/4-4/7，每日提供2間

39.多羅滿旅館 4/2-4/7，每日提供2間

40.松石旅館4/4-4/7，每日提供2間

41.樂活休閒飯店4/4-4/7，每日提供2間

42.華登旅店4/3-7每日提供5間

43.成旅晶贊飯店花蓮館4/2-4/5每日提供三間

44.國廣興大飯店4/2～4/7每日提供5間

45.玫瑰香榭飯店 4/3-4/7每日提供4間

46. 歐克莊園 4/4-7 每天提供5間

47.大新精緻商旅4/4-4/7每天提供2間雙人房(不含接送)

48.瑞穗溫泉 4/2～4/10 有空房就可，不限間數。

49.百事達國際飯店4/3-4/7每日3間

50.富堡汽車旅館（4/2-4/5）每日提供3間

51.帝堡汽車旅館（4/2-4-5）每日提供3間

52.凱頓商務汽車旅館 4/2～4/10 無償提供一間6人房

53.花蓮七星海飯店4/5-4/7 無償提供7間客房

54.花蓮碧海藍天飯店4/4提供10間

55.奇萊飯店4/3～4/9提供5間

56.七星潭渡假飯店4/5～4/9 每日3間

57.康橋大飯店花蓮站前館4/2-4/5每日3間

▲花蓮翰品酒店。（圖／翰品酒店花蓮提供）

傷者家屬無償入住：

1.翰品酒店花蓮 4/3 每日8間 03-8235388

2.福容大飯店 花蓮 4/3 每日10間 03-823-9988