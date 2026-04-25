吞精初體驗！勇者曝「沒味道還帶清香」　泌尿醫揭真相

▲勇者吞自己精液，引發討論。（示意圖／非新聞當事人／記者洪巧藍攝）



記者劉維榛／綜合報導

一名男網友分享吞精初體驗，稱口感滑順、無味還帶清香，引發熱議。泌尿科醫師顧芳瑜指出,精液雖含蛋白質、果糖與維他命,但95%為水。他過去曾被問到「吞精能否養顏美容」，直言別再被男友騙了，根本沒有任何功效，多半只是情趣行為，前提是雙方同意且無性病風險。

一名男網友在Threads自曝第一次吞精液的特殊經驗，他直言「好滑、沒什麼味道」，甚至形容帶有淡淡清香，整體感受相當特別，還笑稱未來可能會再嘗試。

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貼文曝光，也釣出泌尿科醫師顧芳瑜說明，精液主要成分包含精子本身（富含蛋白質與DNA）、儲精囊液（含果糖、呈弱鹼性），以及前列腺液（含鋅與維他命C）。

此外，精液中也含有少量鈣、鎂離子與氨基酸等成分。顧芳瑜指出，從成分來看，某種程度上確實可算是營養物質，但並未特別鼓勵食用，僅提醒從食安角度理解內容物成分即可。

事實上，顧芳瑜過去也曾收到私訊「到底吃精液會不會養顏美容？」的害羞問題，他解釋，精液組成有95%是水，剩下5%包括精子、脂肪球、蛋白質、酵素、礦物質、維他命、澱粉體、果糖和結晶體等，並不會達到養顏美容效果。

至於為何會有吞精行為？顧芳瑜認為，多半是情趣的一環，讓男性有被服務、被尊重的感受，而另一方則可能期待回應與親密連結。他也提醒，若沒有性病風險基本上問題不大，但若讓對方感到不舒服，切勿勉強。