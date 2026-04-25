明晨有雨「白天回溫轉乾」　下周三鋒面影響全台濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨仍濕涼，白天起回溫，天氣轉為穩定，各地多雲到晴。下周三至周四又有鋒面通過，東北季風增強，加上華南雲雨區影響，全台都有降雨機率，北部及東半部溫度下降。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨各地有零星短暫陣雨，白天至下周一轉為多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨，午後西半部山區也有零星短暫雨。下周二東半部及恆春有局部短暫雨，西半部多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雨。

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張承傳指出，下周三鋒面通過，東北季風增強，東半部及恆春有零星短暫雨，西半部也有短暫陣雨或雷雨。下周四華南雲雨區東移，各地有局部短暫陣雨。下周五至周六東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星雨，午後中南部山區也有零星短暫雨。

溫度方面，他表示，明天清晨北部及東北部低溫18至19度，其他地區20至22度，感受較涼，白天回溫，北部及東半部高溫25至28度，中南部29至32度。下周一至周二西半部31至33度，東半部28至29度。下周三下半天東北季風增強，周四又會轉涼，北部及東北部高溫僅24至25度，中南部29度。下周五東北季風減弱，各地再回溫到30度左右。

他也說，下周一晚間至周三清晨馬祖有局部霧或低雲。另外，下周三東南部有焚風，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）