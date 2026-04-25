　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晨有雨「白天回溫轉乾」　下周三鋒面影響全台濕答答

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨仍濕涼，白天起回溫，天氣轉為穩定，各地多雲到晴。下周三至周四又有鋒面通過，東北季風增強，加上華南雲雨區影響，全台都有降雨機率，北部及東半部溫度下降。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨各地有零星短暫陣雨，白天至下周一轉為多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨，午後西半部山區也有零星短暫雨。下周二東半部及恆春有局部短暫雨，西半部多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張承傳指出，下周三鋒面通過，東北季風增強，東半部及恆春有零星短暫雨，西半部也有短暫陣雨或雷雨。下周四華南雲雨區東移，各地有局部短暫陣雨。下周五至周六東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星雨，午後中南部山區也有零星短暫雨。

溫度方面，他表示，明天清晨北部及東北部低溫18至19度，其他地區20至22度，感受較涼，白天回溫，北部及東半部高溫25至28度，中南部29至32度。下周一至周二西半部31至33度，東半部28至29度。下周三下半天東北季風增強，周四又會轉涼，北部及東北部高溫僅24至25度，中南部29度。下周五東北季風減弱，各地再回溫到30度左右。

他也說，下周一晚間至周三清晨馬祖有局部霧或低雲。另外，下周三東南部有焚風，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
指IC大廠副總妻當小三「寶貝3號專睡處長」　網紅挨告逆轉免賠
大甲媽回鑾！三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝
林安可旅日首度猛打賞！3安4打點轟本季第2發　西武9比7退樂
恐怖畫面曝！北車男尾隨女童　踢倒猛踩多次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大甲媽回鑾！派出所前三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝

農業、衛福部長嗑洋芋片　宣示進口馬鈴薯把關「比阿嬤挑菜嚴格」

國三女兒狂用手機！媽一看訊息急求助：懂事以來都有教

明晨有雨「白天回溫轉乾」　下周三鋒面影響全台濕答答

腰圍過粗是腎臟殺手　花蓮慈濟醫曝瘦腰保腎秘訣

股市小白「定期定額這2檔」獲利了！她開心：持續扣款

24度只帶短袖「一到日本超後悔」　大票苦主：買不到合適衣服

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它：不知要幹嘛

台鐵「台北=鶯歌」地震影響降速行駛　部分列車恐延誤

宜蘭近海地震為獨立事件　氣象署：3天內留意規模4.5餘震

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

大甲媽回鑾！派出所前三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝

農業、衛福部長嗑洋芋片　宣示進口馬鈴薯把關「比阿嬤挑菜嚴格」

國三女兒狂用手機！媽一看訊息急求助：懂事以來都有教

明晨有雨「白天回溫轉乾」　下周三鋒面影響全台濕答答

腰圍過粗是腎臟殺手　花蓮慈濟醫曝瘦腰保腎秘訣

股市小白「定期定額這2檔」獲利了！她開心：持續扣款

24度只帶短袖「一到日本超後悔」　大票苦主：買不到合適衣服

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它：不知要幹嘛

台鐵「台北=鶯歌」地震影響降速行駛　部分列車恐延誤

宜蘭近海地震為獨立事件　氣象署：3天內留意規模4.5餘震

一哥周天成領軍、麟榤配強勢助威　中華男團湯優盃首戰橫掃瑞典

台東推青年海外圓夢成長營　行前培訓助學子拓展國際視野

孫易磊二軍先發5.2局無責失分　飆154公里奪本季第2勝

獨家專訪／泰版《Running Man》唯一女成員！　Ink笑控男星：根本不把我當女生

被趕出門！她月薪5萬「想賣股買房」　網喊支持：拿出來換自由

比運動更神？研究曝「投票」能延壽15年　病弱者受益最大

寵物「泡麵」神還原　天然食材創意點心「萌氣爆表」

太空人林琪兒雨中訪猿牽奇緣　馬傑森驚認昔日室友已進美國空軍

鐵人三項賽事湧入人潮！台東警加強疏導　維護交通順暢

大甲媽回鑾！派出所前三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝

【實現吃肉自由？】巨鼠豬肉攤上大口啃肉　民眾目擊嚇壞：隔天正常賣

生活熱門新聞

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

不輸沖繩！帶孩出國「航程短又友善」　內行狂推1地點

家樂福改名前出清「7大商品價格超甜」

台日Threads「地圖砲聊天」吸4.2萬讚

二寶爸「腸胃鏡檢查」猝死　醫曝3族群全身麻醉風險大

翻男友身分證「見前妻名字」她錯愕！一票狂勸

大甲媽扶轎男「跨過鑽轎信眾」　命理師警告後果嚴重

快訊／15:16宜蘭近海規模4.8地震　最大震度3級

起床喉嚨痛像吞刀片！醫曝「吃冰比喝熱湯好」

「讓台灣男生都淪陷」她好奇：越南女生有什麼魔力？

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

搭高鐵打翻咖啡「用一堆衛生紙擦」！內行逆風挺

快訊／15:16發生地震！初估最大震度3級以上

更多熱門

相關新聞

24度只帶短袖「一到日本超後悔」！大票苦主秒懂

24度只帶短袖「一到日本超後悔」！大票苦主秒懂

小心著涼感冒，打壞旅途興致！一名女網友直呼，最近要去日本旅遊的人，外套一定要帶，別看到24度就以為很舒服。她表示當地天氣忽冷忽熱又下雨，甚至一度降到13度，想臨時買外套也可能只剩夏裝。文章曝光後，不少苦主回應，四月日本根本一天體驗四季，「東京下雨冷到崩潰，跟台灣冬天一樣！」

南部防較大雨勢「入夜趨緩」　下周又有鋒面接力

南部防較大雨勢「入夜趨緩」　下周又有鋒面接力

明天華南雲雨接力「中南部雨最大」　下周鋒面再襲

明天華南雲雨接力「中南部雨最大」　下周鋒面再襲

今明鋒面通過「西部防雷雨」　周日轉晴回暖

今明鋒面通過「西部防雷雨」　周日轉晴回暖

今鋒面挾雷雨狂轟2天　下周連假前又變天

今鋒面挾雷雨狂轟2天　下周連假前又變天

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家：醒來別滑手機

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

外公去世！《21世紀》2演員趕到靈堂　IU感動：朋友就你們兩個來⋯

《浪姐7》范瑋琪組墊底竟全員晉級　陸網開轟

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面