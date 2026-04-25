大甲媽回鑾！派出所前三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝

▲三媽世紀同框，上萬信眾將街道擠得水泄不通。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

鎮瀾宮大甲媽祖遶境活動進入尾聲，明天就要回鑾安座，鑾轎隊伍今天（25日）下午1時許行經烏日警分局龍井分駐所前，與北港朝天宮媽祖、梧棲浩天宮媽祖會合，形成罕見的「三媽世紀同框」，讓現場上萬信眾激動不已，將街道擠得水泄不通，畫面相當壯觀。

從空拍畫面來看，「三媽」巧合在龍井分駐所前相遇，現場各方宮廟與隨香客萬頭攢動，隨著神轎緩緩前進，信眾紛紛拿出手機、相機，捕捉這歷史性的一刻。

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▲信眾紛紛拿出手機、相機，捕捉這歷史性的一刻。（圖／民眾提供）



烏日警分局說明，為避免大甲媽遶境期間搶轎等不法情事，以及「三媽會」帶來大量人潮，烏日分局投入253名優勢警力、民力護轎，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，監看人流、擴音機加強疏導人流還有利用調撥車道。

烏日警分局長謝博賢呼籲，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法從嚴送辦，呼籲各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。

大甲媽祖鑾轎今天凌晨2時許通過大度橋進入台中市大肚區，下午1時38分抵龍井，預計今晚駐駕清水朝興宮，明晚返抵鎮瀾宮安座。