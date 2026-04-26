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「把自己當狗養」能變瘦？營養師提醒5大關鍵：不是真的像狗

▲▼營養師曝「快速減重後果」。（圖／Unsplash）

▲「把自己當狗養」的減重法近日在網路上受到討論，營養師出面解釋用意。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

社群平台近期討論「把自己當狗養」減肥法。營養師陳怡婷指出，此說法是藉由比喻，提醒民眾飲食應回歸原型食物、嚴格限制精製糖與酒精，並養成每日規律運動的模式。透過排除巧克力、蛋糕與鹹食等負擔來源，能建立穩定的代謝環境。陳怡婷強調，這種自律邏輯的核心在於減少人工添加物與熱量攝取，並以此達成體重管理與維護腎臟健康的目標。

限制甜食與精製糖　執行「把自己當狗養」的飲食自律

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執行「把自己當狗養」的飲食框架時，首要守則為限制甜食。陳怡婷指出，蛋糕與甜點含有高熱量、精製糖與油脂，容易導致熱量超標。此方法要求民眾主動避開巧克力與精製甜品，透過減少精製糖的攝取，能降低身體發炎反應與生理負擔。這種高度自律的選擇，是從源頭控制體重增長並穩定血糖波動的關鍵。

減少含糖飲料與酒類　改以飲用水為主要水分來源

含糖飲料與酒精是增加多餘熱量的主要來源。陳怡婷表示，除了熱量問題，過量的酒精與精製糖亦會提升器官代謝壓力。她建議民眾應回歸以純水為主的補給模式，避免攝取含有化學添加物的飲品。維持單純的水分攝取，能協助體內水分平衡並促進代謝循環，是健康減重過程中不可或缺的環節。

▲▼盤點5個常見「減肥失敗原因。（圖／Unsplash）

▲「把自己當狗養」的減重法近日在網路上受到討論，營養師出面解釋用意。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

降低鈉含量攝取　減少醬料與湯品保護腎臟

根據國健署統計，國人每日鈉含量攝取普遍超標將近2倍。太鹹的食物會增加腎臟負荷並導致水腫，陳怡婷建議應減少湯品、調味料與各類沾醬的使用。透過降低鹽分攝取，能有效緩解因高鈉引起的血壓波動，並減少因飲食過鹹對腎臟造成的物理性損害，進而提升整體的代謝效率。

優先選擇原型食材　優質蛋白質取代超加工肉品

在蛋白質的選擇上，應以原型食材與優質蛋白質為主。陳怡婷建議以雞蛋、雞胸肉等豆魚蛋肉類，取代香腸、培根或火腿等超加工肉品。原型食物能顯著減少人工添加物的攝取，提供身體純粹的營養成分以利組織修復，並在減重過程中維持基礎代謝所需的肌肉量。

養成每日運動習慣　每週建議運動量達150分鐘

規律運動是維持減肥成果的核心項目。陳怡婷指出，應養成每日「遛自己」的規律運動習慣。她建議民眾每週運動時數應達到150分鐘以上，透過持之以恆的體能活動強化心肺功能並增加熱量消耗。建立長期的運動節律，不僅有助於脂肪代謝，也是預防復胖並維持生理機能穩定的重要因素。

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