英國海事機構：索馬利亞外海一艘油輪遭到劫持

▲一艘油輪停在荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO）25日表示，一艘油輪在索馬利亞外海遭武裝人員劫持，並被帶入該國領海，進一步升高紅海周邊海域的航行風險。

油輪在索馬利亞外海遭劫持

法新社報導，UKMTO指出，該油輪於21日在索馬利亞馬瑞約（Mareeyo）東北方海域遭到未經授權人員奪取控制權，隨後在索馬利亞領海內被操縱向南航行約77海里。當局並未說明船上人員狀況，也未透露船隻所屬國籍與貨物細節。索馬利亞官方截至目前未對此事件作出回應。

這起事件發生之際，紅海航運安全情勢持續惡化。隨著伊朗牢牢掌控波斯灣入口的荷莫茲海峽，全球能源運輸路線面臨壓力，使紅海的重要性顯著上升。

海盜威脅增

UKMTO另於23日通報，近期還有一艘懸掛索馬利亞國旗的漁船遭11名武裝分子劫持，另有一批武裝人士登上一艘運送石油產品的油輪。該機構表示，這些事件顯示當地存在「可信的海盜威脅」。

索馬利亞位於非洲之角（Horn of Africa），長期局勢動盪，過去曾是海盜活動熱點，並在2011年達到高峰。隨著歐洲聯盟、印度等國在該海域部署海軍行動，近年海盜攻擊有所減少，但近期事件顯示風險可能再度升溫。

此外，在亞丁灣（Gulf of Aden）對岸的葉門，獲伊朗支持的胡塞武裝（Houthi）過去也多次攻擊商船，使整體區域航運安全面臨多重威脅。在全球能源供應高度依賴該區域航道之際，相關安全風險已再度引發國際關注。