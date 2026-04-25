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北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

記者邱中岳、閔文昱／台北報導 

台北車站25日下午發生隨機攻擊事件，一名40歲李姓男子突對3歲菲律賓籍女童出腳攻擊，導致女童受傷送醫。事後女童父親受訪還原當時驚悚經過，直言「一切發生得太快」，至今仍心有餘悸，也擔憂若嫌犯未被妥善處理，恐再危及其他孩童安全。

▲▼ 北車大廳一名李姓男子踩踏3歲菲律賓籍女童。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲北車大廳一名李姓男子踩踏3歲菲律賓籍女童。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

「突然衝出來攻擊」父親還原驚悚瞬間

女童父親表示，當時一家人正在台北車站大廳用餐，沒想到一名男子「突然從旁邊衝出來」，毫無預警地將女兒打倒在地，先是重擊肩膀，接著朝倒地的女童背部連續踹了好幾下。他形容整個過程發生得非常迅速，「幾乎沒有人來得及反應」。

他進一步指出，當時妻子就在旁邊，目擊一切後立刻衝上前將男子推開，「如果她沒有及時阻止，後果可能更嚴重」。更令人不寒而慄的是，該名男子行兇後竟當場發笑，行徑相當詭異。

▲女童父親受訪。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女童父親受訪。

傷勢曝光！父憂：恐再攻擊其他孩子

根據醫師檢查結果，女童背部與身體左側受傷，目前雖無生命危險，但仍受到不小驚嚇。父親表示，女兒至今仍感到害怕，而這起事件也讓全家人相當震驚。

他透露，一家人剛抵達台灣旅遊，這是第一次到訪，原本預計停留5天。儘管遭遇不幸事件，他仍表示「台灣很美、人也很好」，不會因此否定整體印象，但也坦言對公共安全產生疑慮。

▲▼ 北車大廳一名李姓男子踩踏3歲菲律賓籍女童。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲李男移送地檢署複訊。

「如果這樣的事情發生在我女兒身上，很可能也會發生在其他孩子身上。」父親直言，希望相關單位能徹查事件，確認嫌犯狀況並採取適當措施，避免類似悲劇再次發生。

警方表示，目前案件仍在調查中，將釐清嫌犯動機及精神狀況，並依法偵辦。

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