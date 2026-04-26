川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日宣布，已取消美方特使團原定前往巴基斯坦與伊朗展開面對面會談的行程，並表示伊朗若想談判，「只要打電話就可以」。他同時透露，在取消行程不到10分鐘後，美方即收到伊朗一份「比原先更好」的新提案。

川普：取消赴巴和談行程



根據白宮先前說法，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）原訂前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗代表進行會談，盼推動協議進展。不過川普稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，已決定取消相關行程。

川普指出，「花在旅途上的時間太多，事情也太多」，並稱伊朗領導層目前「內部激烈內鬥、極度混亂」，甚至「沒有人知道誰在主導」。他強調，沒有必要讓美方人員長時間舟車勞頓等待談判。

川普在佛羅里達州準備返回華府前接受媒體訪問時進一步表示，美國願意與任何需要交涉的對象談判，但不會被動等待。他說，「當他們想談的時候，可以打給我，籌碼都在我們手裡」。

川普稱：美方收到新提案

對於媒體詢問情勢是否出現變化，川普表示「什麼都沒變」，但強調伊朗提出的方案應該要更好。他指出，在宣布取消行程後不久，美方即收到一份內容「好很多」的新文件。

川普重申，美國對協議的核心要求非常明確，「伊朗不能擁有核武，就這麼簡單」。

另一方面，外電報導指出，在川普宣布取消行程前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）剛結束在伊斯蘭馬巴德的訪問。他在社群平台X表示，此行「收穫豐碩」，並已提出「結束戰爭的可行架構」，但同時質疑美方是否真正有意推動外交。

伊朗國營電視台則指出，阿拉奇此行並未安排與美方會面，巴基斯坦將扮演中介角色，把伊朗提出的方案轉達給美國。整體而言，美伊雙方雖仍透過第三方維持接觸，但談判模式與進展持續出現變數。