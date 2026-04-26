　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日宣布，已取消美方特使團原定前往巴基斯坦與伊朗展開面對面會談的行程，並表示伊朗若想談判，「只要打電話就可以」。他同時透露，在取消行程不到10分鐘後，美方即收到伊朗一份「比原先更好」的新提案。

川普：取消赴巴和談行程

根據白宮先前說法，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）原訂前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗代表進行會談，盼推動協議進展。不過川普稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，已決定取消相關行程。

川普指出，「花在旅途上的時間太多，事情也太多」，並稱伊朗領導層目前「內部激烈內鬥、極度混亂」，甚至「沒有人知道誰在主導」。他強調，沒有必要讓美方人員長時間舟車勞頓等待談判。

川普在佛羅里達州準備返回華府前接受媒體訪問時進一步表示，美國願意與任何需要交涉的對象談判，但不會被動等待。他說，「當他們想談的時候，可以打給我，籌碼都在我們手裡」。

川普稱：美方收到新提案

對於媒體詢問情勢是否出現變化，川普表示「什麼都沒變」，但強調伊朗提出的方案應該要更好。他指出，在宣布取消行程後不久，美方即收到一份內容「好很多」的新文件。

川普重申，美國對協議的核心要求非常明確，「伊朗不能擁有核武，就這麼簡單」。

另一方面，外電報導指出，在川普宣布取消行程前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）剛結束在伊斯蘭馬巴德的訪問。他在社群平台X表示，此行「收穫豐碩」，並已提出「結束戰爭的可行架構」，但同時質疑美方是否真正有意推動外交。

伊朗國營電視台則指出，阿拉奇此行並未安排與美方會面，巴基斯坦將扮演中介角色，把伊朗提出的方案轉達給美國。整體而言，美伊雙方雖仍透過第三方維持接觸，但談判模式與進展持續出現變數。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布「取消停火談判」！指示代表團：不用前往巴基斯坦
GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」
下波降雨「全台濕答答」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

英國海事機構：索馬利亞外海一艘油輪遭到劫持

取消赴巴和談行程　川普：不代表立即重啟美伊戰爭

川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

800公斤鐵板突倒下！日工人遭「垂直重壓」　同僚救出送醫1小時亡

一檔Podcast破懸案！16歲少女慘死樹林44年　4惡徒落網全變6旬翁

快訊／川普宣布「取消停火談判」！指示代表團：不用前往巴基斯坦

大阪酒吧正妹店員「吐一口白」進咖啡！16秒片吸千萬觀看　真相曝光

美國談判代表將前往巴勒斯坦　伊朗否認與美方直接會談

伊朗拒絕美方極端要求　排除直接談判第二輪接觸恐流局

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

英國海事機構：索馬利亞外海一艘油輪遭到劫持

取消赴巴和談行程　川普：不代表立即重啟美伊戰爭

川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

800公斤鐵板突倒下！日工人遭「垂直重壓」　同僚救出送醫1小時亡

一檔Podcast破懸案！16歲少女慘死樹林44年　4惡徒落網全變6旬翁

快訊／川普宣布「取消停火談判」！指示代表團：不用前往巴基斯坦

大阪酒吧正妹店員「吐一口白」進咖啡！16秒片吸千萬觀看　真相曝光

美國談判代表將前往巴勒斯坦　伊朗否認與美方直接會談

伊朗拒絕美方極端要求　排除直接談判第二輪接觸恐流局

「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

從化妝看性格！心理師分析：淡妝自尊穩定、素顏自我接納度高

《逐玉》孔雪兒私下愛包找到了！戲外多變樣貌都美得驚艷

英國海事機構：索馬利亞外海一艘油輪遭到劫持

取消赴巴和談行程　川普：不代表立即重啟美伊戰爭

川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

800公斤鐵板突倒下！日工人遭「垂直重壓」　同僚救出送醫1小時亡

「把自己當狗養」能變瘦？營養師提醒5大關鍵：不是真的像狗

【令人髮指】北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

國際熱門新聞

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

正妹「吐一口白」進咖啡　16秒影片炸鍋

超商飯糰「完美拆法」　教學片狂吸870萬觀看

Podcast助破44年少女命案　4男遭控性侵殺人

停戰談判生變　伊朗拒極端要求恐破局

日本「熊先生」病逝享壽84歲！最後遺言曝光

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

爆焚化爐棄屍案！旭山動物園恐無限期休園

鐵板失控倒下　日本61歲作業員遭壓身亡

美國談判代表將前往巴基斯坦　伊朗否認會談計畫

2度性侵女藝人！日本經紀公司老闆獲不起訴

男女搭飛機「座位上激戰」！遭航空公司終身禁飛

三寶媽被提分手崩潰！持刀亂砍男友釀4死

更多熱門

相關新聞

川普宣布「取消停火談判」！

川普宣布「取消停火談判」！

美國總統川普（Donald Trump）宣布取消原定於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的美伊停火談判行程。川普在受訪時表示，他已指示其代表團停止前往當地，理由是不願再進行無實質意義的越洋飛行。美方代表團原定由白宮特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）領軍。在此之前，伊朗外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)已先行離開巴基斯坦，此項片面決定讓結束兩國戰爭的談判進程再度中斷。

美國談判代表將前往巴基斯坦　伊朗否認會談計畫

美國談判代表將前往巴基斯坦　伊朗否認會談計畫

停戰談判生變　伊朗拒極端要求恐破局

停戰談判生變　伊朗拒極端要求恐破局

馬克宏：美中俄反歐　歐洲該覺醒了

馬克宏：美中俄反歐　歐洲該覺醒了

美軍開火16秒畫面曝光　累積182死

美軍開火16秒畫面曝光　累積182死

關鍵字：

川普美國伊朗北美要聞談判協議

讀者迴響

熱門新聞

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

苗栗警所長甘肅翻車　妻弟搶救無效亡

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

北車惡男攻擊女童！父親曝細節：倒地後連踹還笑

正妹「吐一口白」進咖啡　16秒影片炸鍋

被閨蜜激勵瘦下來像楊冪！她狂甩21公斤成女神

聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

更多

最夯影音

更多
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面