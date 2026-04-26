日本知名鍵盤廠無預警倒閉！　玩家分析2關鍵原因曝

▲日本老牌鍵盤廠宣布結束營業。（圖／翻攝日本網站）



記者張靖榕／綜合報導

機械鍵盤以段落分明的手感與耐用度著稱，長年深受電腦玩家喜愛；然而，日本老牌鍵盤品牌Filco母公司Diatec日前無預警宣布終止營運，並已提前清空庫存，消息一出引發玩家圈熱議與感嘆。

老牌鍵盤廠技術發展跟不上時代

Diatec於本月22日在官網發布公告，感謝消費者多年支持，但同時宣布將結束所有業務，並強調會銷毀消費者購買資料以防個資外洩。不過聲明未說明停業原因，讓市場出現各種揣測。

PTT玩家分析該廠殞落的2大原因，Filco面臨的第一個問題是技術發展落後。近年機械鍵盤市場快速進化，包括支援藍牙、2.4G無線與Type-C的三模設計、RGB燈效，以及光軸、磁力軸、熱插拔與高達4000至8000回報率等規格逐漸成為主流。相較之下，Filco僅推出雙模產品，整體競爭力明顯不足。

中國便宜鍵盤搶市

另一項關鍵因素則是價格劣勢。隨著中國品牌在鍵盤市場的傾銷，競爭激烈，價格快速下探，消費者只需不到2000元即可購得高規格產品，甚至包含全鋁CNC機身與客製化設計。相較之下，Filco動輒4000元以上的定價，逐漸失去市場吸引力。

回顧過去，Filco曾在2010年前後於台灣打響知名度，其中以茶軸鍵盤最受歡迎，尤其「Majestouch NINJA」系列更被許多玩家視為夢幻逸品。儘管價格遠高於當時其他品牌，仍一度供不應求，甚至被視為「信仰級」產品。

如今隨著母公司宣布結束營運，這個經典品牌正式走入歷史。未來若產品需要維修，使用者也可能只能依賴第三方業者處理，象徵一個機械鍵盤時代的落幕。