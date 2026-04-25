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大陸 大陸焦點 特派現場

被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」！她狂甩21公斤前後反差超驚人

▲▼女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

▲女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江省一名女網友「桃子吃不飽」因閨蜜一句「妳瘦下來就是楊冪」，激勵她展開瘋狂減重計畫。身高156公分的她，透過健康飲食與健身，短短4個月內從64公斤瘦到42.5公斤，整整狠甩21.5公斤贅肉。瘦身成功的她不僅擁有分明下顎線，精緻五官更被網友大讚神似女星楊冪，勵志過程引發熱議。

閨蜜一句話發力　狠甩二十公斤

桃子在社群軟體「抖音」上分享，她原先外型較為圓潤、體重約落在64公斤左右，但在閨蜜的強烈鼓勵與激勵下，她決定給自己一個改變的機會。她將這段「換臉級」的過程分享在抖音，記錄自己如何從肉感女孩一步步蛻變成女神。網友看完影片後直呼，這簡直是「最強潛力股」，意志力令人佩服。

▼女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

▲▼女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

控制飲食加健身　下顎線超分明

桃子的減肥秘訣並不神祕，完全靠著控制飲食與規律運動，4個月內讓體重驟降21.5公斤。原本的圓潤臉蛋消失後，清晰精緻的輪廓也隨之出現。她透露，現在體重維持在42.5公斤，不僅身材變得緊緻，穿衣風格也大變樣，與過去相比彷彿脫胎換骨。

▲▼女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

▲▼女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

▲▼女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

撞臉楊冪引熱議　網友認證美炸

隨著變化過程曝光，廣大網友紛紛驚嘆「瘦下來真的換了一個人」、「閨蜜果然沒有騙妳」。由於瘦身後的臉部線條與眼神神似藝人楊冪，讓不少人狂刷留言大讚「真的很像楊冪」，而她的經歷也讓許多網友直呼，要找個會激勵人的閨蜜。

▼女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

▲▼女子被閨蜜激勵「瘦下來像楊冪」，狂甩21公斤反差超驚人。（圖／翻攝抖音／桃子吃不飽）

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