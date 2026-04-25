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大陸 大陸焦點 特派現場

每天穿襪子睡覺！26歲陸女「腳趾甲變千層糕」　醫：只能拔甲

穿襪睡覺出事！女子腳指甲變「千層糕」　層層剝離嚇壞

▲女子長期穿襪睡覺，腳趾甲出現層層分離的「千層甲」現象。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

大陸杭州一名26歲女子因長期手腳冰冷，多年來習慣穿著襪子入睡，未料腳趾甲逐漸出現異常變化，形成如「千層糕」般層層堆疊的分層結構，不僅外觀明顯改變，還伴隨不適症狀，最終因情況惡化需接受拔甲治療。

根據《杭州綜合頻道》報導，該女子長期維持穿襪睡覺的習慣，使腳趾長時間處於密閉與悶熱環境，缺乏通風，加上襪子對腳趾產生持續性壓迫，進一步影響指甲正常生長。隨著時間推移，指甲逐漸出現分層、變厚與變形現象，外觀如同層層堆疊的「千層糕」，因此被稱為「千層甲」。

醫師說明，「千層甲」屬於指甲結構異常的一種表現，當指甲角質層出現剝離與重複堆疊時，會形成多層分離狀態。這類變化除了影響外觀，也會降低指甲的結構強度，使其變得脆弱易裂，甚至在日常行走或穿鞋時產生明顯疼痛感。

進一步分析原因，醫師指出夜間為指甲自然生長與修復的重要時段，若腳趾長時間被襪子包覆且空間受限，容易導致新生指甲在生長過程中受到擠壓，進而向下或不正常方向延伸，最終形成分層與變形。臨床上甚至曾出現分層高達7層的案例，顯示問題可能隨時間逐步加劇。

此外，襪子長時間包覆也可能造成局部濕氣累積，使腳部環境變得潮濕，增加細菌與真菌滋生機會，進一步提高感染風險。一旦指甲結構受損且伴隨感染，處理難度將提高，嚴重時需透過醫療介入，如拔除受損指甲，以避免情況持續惡化。

醫師提醒，一般情況下不建議長期穿襪子睡覺，特別是材質較緊或透氣性不足的襪子，可能對指甲與皮膚健康造成影響。若因保暖需求仍需穿襪入睡，建議選擇寬鬆、透氣材質，或將襪頭剪開讓腳趾外露，以降低壓迫並維持通風環境。同時，若發現指甲出現分層、變色或疼痛等異常情形，應及早就醫評估，避免延誤治療導致症狀加重。

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