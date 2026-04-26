馬利軍政府：多處遭複雜的協同攻擊

▲馬利街頭淪戰場。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

西非國家馬利（Mali）25日爆發多起叛亂攻擊，波及首都巴馬科（Bamako）及多個城市，主要機場一度關閉。軍方隨後表示已重新掌控局勢，但部分地區仍傳出交火與爆炸聲，安全情勢依然緊張。

馬利多處淪戰場

路透社報導，聯合國安全通報指出，巴馬科機場附近與軍事重鎮卡蒂（Kati）同步遭到「複雜且協同攻擊」，北部與中部的莫柏地（Mopti）、加奧（Gao）與奇達（Kidal）也發生槍戰。中部城鎮塞瓦雷（Sevare）有目擊者形容「到處都是槍聲」。

美國大使館已呼籲公民就地避難，英國則建議國民避免前往馬利。另有目擊者指出，國防部長卡瑪拉（Sadio Camara）位於卡蒂的住所也在襲擊中受損。

疑蓋達相關組織涉入攻擊

多名安全消息人士表示，與蓋達組織（al-Qaeda）掛鉤的「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）疑似涉入攻擊，並可能與圖阿雷格（Tuareg）叛軍聯盟FLA協同行動，但尚未獲獨立證實。德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad Adenauer Foundation）分析師萊辛（Ulf Laessing）指出，這可能是多年來最大規模的協同攻勢之一。

馬利軍方宣稱上午11時已掌控局勢，但加奧居民表示，中午仍聽見爆炸聲，顯示戰鬥尚未完全平息。分析認為，攻擊鎖定巴馬科與卡蒂等政權核心，以及象徵性地點奇達，對政府形成壓力。

近14年的叛亂戰事

這場叛亂自2012年延燒至今。2024年，JNIM曾攻擊巴馬科機場附近憲兵訓練學校，造成約70人死亡，之後又襲擊油罐車並封鎖燃料進口。

目前由軍方主導的政府於2020年與2021年政變後由戈伊塔（Assimi Goita）掌權，此次攻擊成為其重大考驗。馬利近年依賴俄羅斯傭兵支援，並逐步與美國建立聯繫；外長日前指控鄰國支援恐怖組織，但未提出證據。