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快訊／川普宣布「取消停火談判」！指示代表團：不用前往巴勒斯坦

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普宣布取消停火談判行程。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布取消原定於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的美伊停火談判行程。川普在受訪時表示，他已指示其代表團停止前往當地，理由是不願再進行無實質意義的越洋飛行。美方代表團原定由白宮特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）領軍。在此之前，伊朗外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)已先行離開巴基斯坦，此項片面決定讓結束兩國戰爭的談判進程再度中斷。

川普指稱美方掌握優勢　中止代表團赴巴行程

根據CNN報導，美國總統川普接受《福斯新聞》電話採訪時證實，他已下令取消前往巴基斯坦的談判計畫。川普指出，他告訴即將出發的幕僚團隊不需再搭乘長達18小時的飛機前往伊斯蘭馬巴德。川普強調美方目前掌握談判優勢，並表示除非伊朗展現誠意，否則美方代表不會再為了缺乏實質內容的會談而奔波。

白宮特使與親信行程受阻　停火談判中斷

此次受命參與談判的美方代表團原本由白宮特使威特科夫以及川普的女婿庫許納率領。代表團此行的目的原是與伊朗官員商討終結雙方軍事衝突的停火協議，並處理美伊戰爭的後續事宜。然而在川普發表聲明後，這項外交行動已正式中止。白宮隨後也向媒體證實了川普的相關評論，顯示美方在談判立場上轉趨強硬。

伊朗外長離境　談判進程隨即陷入僵局

在川普宣布取消行程的同時，伊朗外交部長阿拉格齊剛結束與巴基斯坦官員的會商並離開首府。外界原本預期美方人員抵達後能與伊朗方面進行具體的條件交換，但隨著美方代表團行程遭到片面取消，這場涉及多國斡旋的和平努力已暫時宣告停滯。目前尚不清楚伊朗方面是否會對美方這項突如其來的決策作出正式回應。

 
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