取消赴巴和談行程　川普：不代表立即重啟美伊戰爭

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日宣布，已取消特使團原定前往巴基斯坦與伊朗展開和平談判的行程，但強調此舉並不代表美國與以色列將立即恢復對伊朗的軍事行動，顯示局勢仍處於外交與對峙並行的狀態。

川普宣布取消行程

法新社報導，白宮稍早曾表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）原訂前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗代表進行面對面會談，盼推動協議進展。不過川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，已決定取消行程，理由是美方「握有所有籌碼」，無需讓團隊長途飛行「枯坐空談」。

軍事行動並未再度展開

當被美國媒體Axios問及此舉是否意味敵對行動將恢復時，川普回應，「不，不是那個意思。我們還沒考慮到這一步」，顯示目前仍未進入戰事升級階段。

伊朗外交部長轉達提案

在川普宣布取消行程前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）剛結束在伊斯蘭馬巴德的訪問。他在社群平台X表示，此行「收穫豐碩」，並已提出一套「結束戰爭的可行架構」，但同時質疑美方是否真心推動外交。伊朗國營電視台則指出，阿拉奇並未安排與美方會面，巴基斯坦將作為中介，負責轉達伊朗提案。

事實上，即便在川普宣布前，美伊重啟談判的前景就已不明朗，雙方互信不足，使談判進展受阻。

荷莫茲海峽持續關閉

另一方面，荷莫茲海持續關閉，使全球能源運輸受阻，成為推動停戰談判的關鍵因素。伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，無意解除對該水道的實質封鎖，並在官方Telegram聲明中強調，對海峽的「有效控制」是伊朗既定戰略，可對美國及其區域盟友形成嚇阻。