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國三女兒狂用手機！媽一看訊息急求助：懂事以來都有教

▲▼少女、女學生、網路交友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國三女兒頻繁使用手機。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名母親在臉書社團發文求助，表示就讀國三的女兒近期以「查資料」為由，頻繁使用手機。由於平時母女無話不談，所以她起初相當放心，直到有次強行拿走手機後，才發現女兒正在與一名中國男子傳訊息，對方甚至誘騙女兒拍攝私密部位，讓她不知該如何是好。貼文曝光後，網友也留言給建議。

國三女兒沉迷網路交友

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這名母親在臉書社團「匿名公社」中發文，提到女兒雖然成績普通，但平時很乖巧，母女倆關係緊密、無話不談。然而，她卻發現女兒近來常以「查資料」為由，長時間使用手機，昨晚她見女兒又在聊天、不念書，所以她便直接將手機抽走。

網友誘騙拍下體！母求助

原PO表示，因為女兒來不及刪除訊息，所以她才發現女兒正在跟中國男子聊天，且對方正不斷誘導女兒拍攝胸部與下體的照片。原PO直呼，自己從孩子懂事起，就不斷教育不能拍私密照，要保護自己，但沒想到卻發生這種事。對此，她感到不知所措，想知道該怎麼做才好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那些訊息很重要先備份，去問警察或律師應該能幫到你」、「優先處理的方式當然是跟她溝通，教她不能相信網路上的人，都青春期了，應該要學過性知識了吧？教導她不能隨便跟陌生男子出去」、「只能從小教育，建立正確的觀念，並且提供一些案例，讓他們知道如何保護自己」、「不要責怪小孩！找一個方式跟小孩溝通」、「不要劈頭就罵，這樣以後有事更不敢說，先了解整件事經過，再教育怎麼保護自己及是非對錯」。

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO著急求助。（示意圖／取自Pxhere）

如何防範兒童及少年落入網路誘拍陷阱？台灣高等檢察署列出5點：

（一） 關心孩子網路使用的情形

（二） 適時提醒孩子網路上可能存在的危險。

（三） 教導孩子如果遇到危險應如何反應。

（四） 如果私密影像或照片已外流，怎麼辦？

1. 向外求助：提醒孩子，發生事情一定要告訴父母、師長或可信賴的大人。

2. 報警處理：保全相關證據（例如網路頁面之截圖、紀錄時間、對方帳號名稱等），請警察介入調查，以即時查扣及沒收私密影片及照片。

3. 移除私密影像及照片：被害人可向「iWIN網路內容防護機構」申訴，請求協助移除私密影像及照片。

（五） 保護他人的性隱私：不點閱、不下載、不分享。

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