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雨要停了！明起陽光露臉「連熱3天」飆32度　下波雨彈開炸時間曝

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▲明起放晴回暖熱3天，周三全台再轉雨。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

受到鋒面與東北季風影響，全台連日降雨終於告一段落。中央氣象署表示，明（26）日起水氣明顯減少，各地天氣將轉為多雲到晴，正式迎來短暫回穩的好天氣，不過這波晴朗僅維持到下周二，下周三起又將有鋒面報到，全台天氣再度轉趨不穩。

雨過天晴回暖　日夜溫差明顯

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氣象署指出，明日清晨各地仍有零星短暫陣雨，但白天起降雨趨緩，僅東半部及恆春半島有零星降雨，午後西半部山區也可能出現局部短暫陣雨。氣溫方面，清晨仍偏涼，北部、東北部低溫約18至19度，其他地區約20至22度，但白天隨著陽光露臉，氣溫明顯回升，北部及東半部高溫約25至28度，中南部可達29至32度，整體為舒適到偏暖天氣，但日夜溫差大，民眾須留意穿著調整。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

下周高溫飆33度　周三起再變天

好天氣將一路延續至下周一、周二（27、28日），各地大多為多雲到晴，西半部高溫上看30至33度，天氣帶有初夏感。不過水氣在周二略為增加，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區也有降雨機會。

關鍵轉折落在下周三、周四（29、30日），鋒面通過加上華南雲雨區東移影響，降雨範圍擴大。周三西半部將轉為短暫陣雨或雷雨，周四則幾乎全台都有局部短暫陣雨，氣溫也略為下降，北部及東北部高溫將降至約24至25度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

五一連假天氣曝光　最後一天恐再變

至於民眾關心的五一勞動節連假天氣，氣象署表示，5月1日（周五）起東北季風減弱、水氣減少，各地將恢復多雲到晴，僅東半部與恆春半島有零星降雨，氣溫回升，西半部高溫約30至32度。

不過連假後段天氣仍有變數，氣象署提醒，5月3日可能有另一波鋒面接近，後續天氣不穩定度提高，降雨機率增加，實際影響仍需持續觀察最新預報。整體而言，未來一周天氣變化快速，呈現「先晴後雨再回暖」的型態，民眾安排活動務必留意最新天氣資訊。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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