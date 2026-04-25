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社會 社會焦點 保障人權

不爽吃到隔夜飯！男衝店裡嗆聲　被老闆拿豬骨剁刀砍到命危

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃男（白衣者）持開山刀砍林男。（圖／資料照，民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓男子經營小吃店，1名林姓顧客去年7月因不滿疑似外賣吃到隔夜飯，跑到店內對店員嗆聲，黃男竟持剁骨用的開山刀砍了林男2刀，造成林男右手、腹部重傷，送醫搶救才撿回一命。台中地院審酌黃男在本案發生時，才因他案出獄1個月，依殺人未遂罪累犯判刑3年2月，可上訴。

檢警調查，黃男曾因妨害秩序、組織等罪遭判刑1年入獄，去年6月才剛出獄，與胞姊一同經營小吃店，同年7月3日中午，林男先透過電話生氣反映，外送餐點羹飯中的白飯是隔夜飯，隨後帶著女友跑到店內，對著2名員工大罵「把我當白痴耍嗎？太扯了吧？半生熟你給我吃看看，你可以吃我跟你姓」、「如果是這樣做，你們不要做了啦！」，還轉頭跟女友說「犯錯不可恥，可恥的是什麼你知道嗎？是不承認，講那什麼屁話。」

黃男得知後衝回店裡，拿起剁豬腳骨頭用的開山刀攻擊林男，造成林男右手開放性骨折，肌肉、筋膜及肌腱撕裂傷，以及腹部撕裂傷，林男遭砍後驚慌逃出店外，送醫搶救一度命危，最終保住性命。黃男冷靜後請胞姊幫忙報警，並被依殺人未遂等罪起訴。

台中地院審理時，黃男坦承犯行，但否認有殺人未遂犯意，辯稱他如果真的想殺害對方，不會讓對方逃出小吃店，他跟林男是第一次見面，沒有其他仇隙，只是不滿林在電話中的語氣，又對2名店員咆哮，才過去嚇嚇對方。

法官認為，黃男使用的開山刀長約49公分，黃男自己平時是用來剁開豬腳骨頭，明知其鋒利程度足以輕易割裂人體，若朝人體揮砍具高度致命危險，加上林男手術後一度發出病危通知，有診斷證明書、病危通知單可佐，認定黃有殺人不確定故意。

法官審酌，黃才出獄1個月就又犯案，對於刑罰反應力顯然薄弱，依刑法第47條第1項規定加重其刑，但考量黃案發後請胞姊報警，符合自首要件，應依刑法第62條前段規定減輕其刑，不過黃未坦承殺人未遂犯行，沒有悔意，且未與被害人達成和解，判處3年2月有期徒刑，可上訴。

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