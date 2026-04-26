　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從化妝看性格！心理師分析：淡妝自尊穩定、素顏自我接納度高

▲媚比琳彩妝拍攝-膚質亮麗 。（圖／記者林世文攝）

▲從化妝可以看出內在性格。（圖／資料照）

【引言】為什麼有些人化妝前後像是兩個人？明明五官沒有變，態度卻判若兩人。看似只是整理外表，背後牽動的，其實常常是自信、自我認同，以及一個人面對他人眼光時的心理狀態。心理師林萃芬在著作《從裝扮洞察人心》中指出，從女性化什麼樣的妝，如淡妝、濃妝、非化妝不可，或是從來不化妝，可以看出其內在的心理狀態、自我形象、社會期待及文化影響。

文／林萃芬
摘自／時報出版《從裝扮洞察人心

每次到電視台錄影，都會有一段等待的空檔，正好可以觀察化妝室裡的各種現象。多年下來發現，有些人「化妝前」和「化妝後」很不一樣，但改變的不是她們的臉龐，而是她們的態度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

化妝前，有些人會對周圍人彷彿視若無睹，也不太跟別人打招呼。化妝後，就會面帶笑容地主動跟別人打招呼。為何一個人「化妝前」與「化妝後」會有這麼大的差別？

原因便出在她們的「公眾自我意識」很強，非常在意「別人怎麼看自己」，所以，沒化好妝前，在心理上是「不想見人的」，即使碰到熟人，也會先假裝沒看見。

「公眾自我意識」過強的人，會時時用別人的眼光來檢視自己。因此，她們常常會問身邊的人：「你覺得我看起來怎麼樣？」似乎聽到別人的讚美，才能夠放心。或是會不停地照鏡子，直到確定自己「看起來很漂亮」後，才能產生自信心。

倘若非得靠著化妝來增強信心，那麼一旦卸妝，自信心也會跟著瓦解，害怕缺點全部曝露出來。通常「非化妝不可」的人都對自己要求嚴格，個性追求完美，受不了任何瑕疵，即使在緊急狀況，她們仍然堅持要以完美的狀態出現在眾人面前。

露華濃化妝品大亨查爾斯．雷夫森曾講過一句經典的銷售心理名言：「在工廠裡，我們製造化妝品；在商店裡，我們販賣希望。」一語道破人們「恐懼青春流逝」的心理，願意不計代價來換取青春美貌。

經過化妝品專櫃時，常常都會聽到銷售小姐好心地提醒：「最近皮膚比較乾燥、眼角有一些細紋，不過沒關係，只要趕快擦一些保濕產品，情況就能改善。」這種「邊恐嚇邊給希望」的銷售手法，通常都能讓人乖乖掏出錢來購買產品，很少人能夠無動於衷。

心理學研究顯示，化妝在不同層面上會影響我們的社會自尊、人際互動和心理健康。根據研究，化妝品的使用與自我形象、社會自尊，以及對外表的重視密切相關。如果重視自己在社交場合的表現，通常會更頻繁地使用化妝品，並花費更多時間在外表妝扮上，而她們往往也擁有較高的社交自尊。

在不同的文化背景，對外表和化妝的態度，以及社會期望是有差異的。例如英國的研究顯示，自尊較低的人可能會更依賴化妝來提升自我信心。而在另一項針對約旦女性的研究中則發現，化妝與正向的社交互動有關。

●化淡妝的心理

化淡妝的女性通常希望展現自然的自己，但同時也想保有良好的社會觀感。淡妝可以讓她們感覺既維持了自己的獨特性，又符合社會對整潔、得體的要求，這反映出她們內在自信和自我接納的心態，認為不需要過度修飾，就可以被別人接納認同。

再者，化淡妝也顯示出她們在社交場合中更關注自己的內在價值，而非只有依賴外表的吸引力來獲得別人認同，這代表她們有較穩定的自尊，對外界的反應不會過於敏感。

●化濃妝的心理

化濃妝的女性可能把化妝當成自我表達的工具，反映出她們想藉由外表來強化某些自我形象，或是塑造特定的社會角色。濃妝能夠帶來掌控感，讓她們感覺自己對他人擁有較高的影響力。

但有時化濃妝也是女性的一種「保護層」，用來掩飾她們的內心脆弱或社交焦慮，這類型女性就可能在沒有化妝時會覺得不夠自信或沒安全感，因此需要藉由濃妝來提升自尊、掩蓋不安感。

●非化妝不可的心理

有些女性會覺得「素顏」是不夠得體的，這種心理通常源自於她們對外表的高度要求，甚至帶有完美主義的傾向。她們認為只有在化妝後才能感到自信或被他人認可。

她們多半深受社會或文化對女性外表的期待所影響，覺得必須要用化妝來符合某些標準或角色定位。化妝對她們來說，不僅是一種日常習慣，更是為了維持社交關係或職場形象的必備步驟，無論在什麼狀況下都不能夠省略。

●從來不化妝的心理

不化妝的女性大多對自己的外貌有較高的自信，並對自己的自然狀態有很高的接納度，意味她們在自我形象上較少依賴外在的裝扮來獲得認同，而會透過內在價值和能力來贏得別人肯定。

有些女性選擇不化妝，則是出於對傳統性別角色或社會期待的反抗，她們拒絕按照主流的美學標準行事，不化妝的背後反映出她們對自主權和個人自由的強烈追求。

化妝行為的背後蘊含了多層次的心理動機，涉及自我表現、人際自信、社交焦慮、社會期待等。無論化不化妝，每一種選擇都反映出不同的心理狀態與個人價值觀，我們都需要加以尊重。但若化妝與否會嚴重影響自己的生活與人際，就需要進一步了解自我認同及內在情感，才能過無拘無束的生活。

★本文摘自時報出版《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》，作者林萃芬，專業諮商心理師。外表，真的會說話。而且，比你想像得更誠實。這不是讀心術，而是一種看懂人、也看清關係的能力。學會從裝扮讀懂心理，你會發現，很多互動的問題，其實早就寫在細節裡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布「取消停火談判」！指示代表團：不用前往巴基斯坦
GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」
下波降雨「全台濕答答」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從化妝看性格！心理師分析：淡妝自尊穩定、素顏自我接納度高

「把自己當狗養」能變瘦？營養師提醒5大關鍵：不是真的像狗

今彩539頭獎開出一注！　800萬落在這縣市

雨要停了！明起陽光露臉「連熱3天」飆32度　下波雨彈開炸時間曝

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

四技二專統測登場！金門考區199人應試　首日零違規

吞精初體驗！勇者曝「沒味道還帶清香」　泌尿醫揭真相

大甲媽回鑾！派出所前三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝

農業、衛福部長嗑洋芋片　宣示進口馬鈴薯把關「比阿嬤挑菜嚴格」

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

從化妝看性格！心理師分析：淡妝自尊穩定、素顏自我接納度高

「把自己當狗養」能變瘦？營養師提醒5大關鍵：不是真的像狗

今彩539頭獎開出一注！　800萬落在這縣市

雨要停了！明起陽光露臉「連熱3天」飆32度　下波雨彈開炸時間曝

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

四技二專統測登場！金門考區199人應試　首日零違規

吞精初體驗！勇者曝「沒味道還帶清香」　泌尿醫揭真相

大甲媽回鑾！派出所前三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝

農業、衛福部長嗑洋芋片　宣示進口馬鈴薯把關「比阿嬤挑菜嚴格」

「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

從化妝看性格！心理師分析：淡妝自尊穩定、素顏自我接納度高

《逐玉》孔雪兒私下愛包找到了！戲外多變樣貌都美得驚艷

英國海事機構：索馬利亞外海一艘油輪遭到劫持

取消赴巴和談行程　川普：不代表立即重啟美伊戰爭

川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

800公斤鐵板突倒下！日工人遭「垂直重壓」　同僚救出送醫1小時亡

「把自己當狗養」能變瘦？營養師提醒5大關鍵：不是真的像狗

【對峙畫面曝】北市銀行搶案警匪對峙　辨出「槍聲有異」秒壓制逮人

生活熱門新聞

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

天氣三溫暖！明起放晴回暖　下周三鋒面再炸雨

24度只帶短袖「一到日本超後悔」！大票苦主秒懂

今彩539頭獎開出一注！　800萬落在這縣市

不輸沖繩！帶孩出國「航程短又友善」　內行狂推1地點

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

明晨有雨「白天回溫轉乾」　下周三鋒面影響全台濕答答

家樂福改名前出清「7大商品價格超甜」

「把自己當狗養」能變瘦？營養師提醒5關鍵

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

勇者吞精「沒味道還帶清香」！泌尿醫揭真相

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

國三女兒狂用手機！媽一看訊息急求助

更多熱門

相關新聞

熟齡底妝掌握局部修飾　畫出減齡透明感

熟齡底妝掌握局部修飾　畫出減齡透明感

日本網站《Beauty to tokyo》文章中提到，熟齡女性原本追求輕盈的無粉底妝容，但若缺乏正確修飾，反而容易給人「完全沒打理」的邋遢印象。現代感底妝的關鍵在於「不過度執著於不擦粉底」，而是採取「局部修飾」的策略，在自然與體面之間取得完美平衡。

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

清明掃墓　婆婆竟喊「去買披薩來拜」全家人傻眼

清明掃墓　婆婆竟喊「去買披薩來拜」全家人傻眼

沒修圖不敢傳？容貌焦慮「12大指標」快測你中了幾個

沒修圖不敢傳？容貌焦慮「12大指標」快測你中了幾個

表面強悍其實很焦慮！心理師分析川普動作：用自信掩蓋不安全感

表面強悍其實很焦慮！心理師分析川普動作：用自信掩蓋不安全感

關鍵字：

化妝林萃芬心理師心理分析

讀者迴響

熱門新聞

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

苗栗警所長甘肅翻車　妻弟搶救無效亡

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

北車惡男攻擊女童！父親曝細節：倒地後連踹還笑

正妹「吐一口白」進咖啡　16秒影片炸鍋

被閨蜜激勵瘦下來像楊冪！她狂甩21公斤成女神

聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

更多

最夯影音

更多
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面