從化妝看性格！心理師分析：淡妝自尊穩定、素顏自我接納度高

▲從化妝可以看出內在性格。（圖／資料照）

【引言】為什麼有些人化妝前後像是兩個人？明明五官沒有變，態度卻判若兩人。看似只是整理外表，背後牽動的，其實常常是自信、自我認同，以及一個人面對他人眼光時的心理狀態。心理師林萃芬在著作《從裝扮洞察人心》中指出，從女性化什麼樣的妝，如淡妝、濃妝、非化妝不可，或是從來不化妝，可以看出其內在的心理狀態、自我形象、社會期待及文化影響。

文／林萃芬

摘自／時報出版《從裝扮洞察人心》

每次到電視台錄影，都會有一段等待的空檔，正好可以觀察化妝室裡的各種現象。多年下來發現，有些人「化妝前」和「化妝後」很不一樣，但改變的不是她們的臉龐，而是她們的態度。

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化妝前，有些人會對周圍人彷彿視若無睹，也不太跟別人打招呼。化妝後，就會面帶笑容地主動跟別人打招呼。為何一個人「化妝前」與「化妝後」會有這麼大的差別？

原因便出在她們的「公眾自我意識」很強，非常在意「別人怎麼看自己」，所以，沒化好妝前，在心理上是「不想見人的」，即使碰到熟人，也會先假裝沒看見。

「公眾自我意識」過強的人，會時時用別人的眼光來檢視自己。因此，她們常常會問身邊的人：「你覺得我看起來怎麼樣？」似乎聽到別人的讚美，才能夠放心。或是會不停地照鏡子，直到確定自己「看起來很漂亮」後，才能產生自信心。

倘若非得靠著化妝來增強信心，那麼一旦卸妝，自信心也會跟著瓦解，害怕缺點全部曝露出來。通常「非化妝不可」的人都對自己要求嚴格，個性追求完美，受不了任何瑕疵，即使在緊急狀況，她們仍然堅持要以完美的狀態出現在眾人面前。

露華濃化妝品大亨查爾斯．雷夫森曾講過一句經典的銷售心理名言：「在工廠裡，我們製造化妝品；在商店裡，我們販賣希望。」一語道破人們「恐懼青春流逝」的心理，願意不計代價來換取青春美貌。

經過化妝品專櫃時，常常都會聽到銷售小姐好心地提醒：「最近皮膚比較乾燥、眼角有一些細紋，不過沒關係，只要趕快擦一些保濕產品，情況就能改善。」這種「邊恐嚇邊給希望」的銷售手法，通常都能讓人乖乖掏出錢來購買產品，很少人能夠無動於衷。

心理學研究顯示，化妝在不同層面上會影響我們的社會自尊、人際互動和心理健康。根據研究，化妝品的使用與自我形象、社會自尊，以及對外表的重視密切相關。如果重視自己在社交場合的表現，通常會更頻繁地使用化妝品，並花費更多時間在外表妝扮上，而她們往往也擁有較高的社交自尊。

在不同的文化背景，對外表和化妝的態度，以及社會期望是有差異的。例如英國的研究顯示，自尊較低的人可能會更依賴化妝來提升自我信心。而在另一項針對約旦女性的研究中則發現，化妝與正向的社交互動有關。

●化淡妝的心理

化淡妝的女性通常希望展現自然的自己，但同時也想保有良好的社會觀感。淡妝可以讓她們感覺既維持了自己的獨特性，又符合社會對整潔、得體的要求，這反映出她們內在自信和自我接納的心態，認為不需要過度修飾，就可以被別人接納認同。

再者，化淡妝也顯示出她們在社交場合中更關注自己的內在價值，而非只有依賴外表的吸引力來獲得別人認同，這代表她們有較穩定的自尊，對外界的反應不會過於敏感。

●化濃妝的心理

化濃妝的女性可能把化妝當成自我表達的工具，反映出她們想藉由外表來強化某些自我形象，或是塑造特定的社會角色。濃妝能夠帶來掌控感，讓她們感覺自己對他人擁有較高的影響力。

但有時化濃妝也是女性的一種「保護層」，用來掩飾她們的內心脆弱或社交焦慮，這類型女性就可能在沒有化妝時會覺得不夠自信或沒安全感，因此需要藉由濃妝來提升自尊、掩蓋不安感。

●非化妝不可的心理

有些女性會覺得「素顏」是不夠得體的，這種心理通常源自於她們對外表的高度要求，甚至帶有完美主義的傾向。她們認為只有在化妝後才能感到自信或被他人認可。

她們多半深受社會或文化對女性外表的期待所影響，覺得必須要用化妝來符合某些標準或角色定位。化妝對她們來說，不僅是一種日常習慣，更是為了維持社交關係或職場形象的必備步驟，無論在什麼狀況下都不能夠省略。

●從來不化妝的心理

不化妝的女性大多對自己的外貌有較高的自信，並對自己的自然狀態有很高的接納度，意味她們在自我形象上較少依賴外在的裝扮來獲得認同，而會透過內在價值和能力來贏得別人肯定。

有些女性選擇不化妝，則是出於對傳統性別角色或社會期待的反抗，她們拒絕按照主流的美學標準行事，不化妝的背後反映出她們對自主權和個人自由的強烈追求。

化妝行為的背後蘊含了多層次的心理動機，涉及自我表現、人際自信、社交焦慮、社會期待等。無論化不化妝，每一種選擇都反映出不同的心理狀態與個人價值觀，我們都需要加以尊重。但若化妝與否會嚴重影響自己的生活與人際，就需要進一步了解自我認同及內在情感，才能過無拘無束的生活。

★本文摘自時報出版《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》，作者林萃芬，專業諮商心理師。外表，真的會說話。而且，比你想像得更誠實。這不是讀心術，而是一種看懂人、也看清關係的能力。學會從裝扮讀懂心理，你會發現，很多互動的問題，其實早就寫在細節裡。