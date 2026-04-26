大阪酒吧正妹店員「吐一口白」進咖啡！16秒片吸千萬觀看　真相曝光

▲大阪酒吧女店員將牛奶吐進咖啡，獵奇畫面引發食安爭議。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

日本大阪一間酒吧近日因一段「獵奇服務」影片引發軒然大波。一名女店員將口中含著的牛奶直接吐入顧客的黑咖啡中，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，短時間內累積超過數百萬觀看次數，甚至將近1000萬瀏覽，引發大量網友痛批「太噁心」、「完全無法接受」。

正妹店員「吐奶製咖啡」 畫面衝擊瘋傳

該影片由日本爆料型網紅「滝沢ガレソ」轉發，只見畫面中，一名外型亮眼的短髮女店員先端上冰咖啡，當顧客詢問未加牛奶時，她竟當場彎身，將嘴巴靠近杯口，直接把口中的牛奶吐入咖啡中，形成所謂「特製拿鐵」，影片還寫下「難怪這家店這麼受歡迎」，引發更多關注。

該片長僅約16秒，卻因內容過於衝擊迅速爆紅，吸引數百萬至900萬以上觀看，不少人看完直呼噁心、甚至質疑已涉及食品衛生問題，「這根本不是加牛奶，是嘔吐物吧」、「誰敢喝這種東西」、「這已經違反食安法規」。

是否真實服務成疑 網轟：低俗又危險

據了解，影片中的店員疑似在大阪中央區某酒吧工作，甚至有人指出該店可能推出這類「特色服務」。不過，也有眼尖網友發現店員身上配戴麥克風，質疑影片可能是業者自導自演的宣傳橋段，而非真實提供給顧客的服務。

儘管真實性仍待查證，但爭議已全面延燒。部分網友直言「這種東西只該存在小圈子，不該公開傳播」、「太低俗了」，也有人擔憂若真有其事，恐涉及公共衛生風險。

另一方面，也有少數粉絲抱持獵奇心態，甚至留言詢問價格或表示願意嘗試，但整體輿論仍以負面為主。對此，該名女店員也曾尷尬回應「我也覺得不太好」，更讓整起事件增添疑點。