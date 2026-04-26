「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

記者張靖榕／綜合報導

日本大阪一間酒吧近日在網路上引發爭議，有影片顯示疑似推出特殊「加奶」服務，由正妹女服務生將牛奶含入口中後再吐入顧客咖啡，引發網友熱議與反感。

正妹服務生「吐奶咖啡」博流量

日本網紅滝沢ガレソ在社群平台X分享相關影片，指出該店為位於大阪中央區的酒吧「ノコノコ」。影片中，一名女服務生先將未加牛奶的冰咖啡遞給顧客，當對方疑惑時，她隨即將臉靠近杯口，從口中吐出牛奶加入咖啡中，畫面引發強烈討論。影片最後還以「難怪這家店這麼受歡迎」作結。

從畫面觀察，女服務生身上配戴麥克風，外界推測影片可能為店家自行拍攝的宣傳或搞笑內容，而非真實消費情境。儘管如此，影片已在網路上迅速傳播，吸引近600萬次瀏覽。

多數網友對此表達反感與質疑，留言指出「有夠不衛生」、「噁心死了」、「不敢相信真的有人會這樣賣咖啡」，也有人認為若屬實，可能涉及食品衛生相關法規問題。