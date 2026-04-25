不輸沖繩！帶孩出國「航程短又友善」　內行推1地點：好吃好玩

▲媽媽想帶寶寶出國放風。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「媽媽快悶死了，好想出去玩！」一名媽媽求問適合帶寶寶旅行的度假村，希望有直飛航班，入住後能待3至5天不用離開飯店，讓大人小孩都能放鬆。貼文曝光後，網友狂推石垣島、峇里島、濟州島、富國島，其中宮古島因航程短、親子友善設施多，被許多爸媽大推。

一名媽媽在Threads發文直呼，帶小孩生活幾乎被綁住，想安排一趟放鬆旅行卻又不想舟車勞頓，因此鎖定「一站式度假村」型態，希望一下飛機就能直達飯店，裡面設施完善，不僅能讓寶寶放電，也能讓大人好好休息，「可以待個3-5天完全不用離開的那種！」

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文章曝光後，底下網友推薦，「石垣島，航程只要50分鐘好開心」、「芭達雅、峇里島、宮古島、沖繩都很適合喔」、「推濟州島，步調慢，很純樸，購物大部分都可以刷卡，去的話可以包車，司機兼導遊是濟州島當地人，會講中文」、「峇里島啊，還有到府保母」、「我推富國島，度假村都很美很舒服 而且不貴」。

家長推爆！宮古島「不到1小時＋飯店育兒設施」完勝



其中有網友特別大推，「推宮古島，星宇直飛，不像沖繩人擠人」、「宮古島！ 台中台北都有直飛不用一個小時就到，度假村超讚育兒友善有溫泉、纜車、接駁車、沙灘、餐廳選擇超多，根本不用租車的程度」、「剛帶一歲三個月大的小孩從宮古島回來，飯店頂樓有無邊際泳池，一樓也有遊戲室讓小孩玩，訂房的時候事先備註，房間會提供嬰兒床跟嬰兒餐椅，服務員也都非常友善」。