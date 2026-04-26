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還有鋒面！　周三全台變天

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲周三起全台有雨。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，周三鋒面逐漸通過及東北季風增強，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

今起水氣減少

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氣象署指出，今天白天起水氣明顯減少，剩下東半部及恆春半島偶爾有些零星降雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨；清晨天氣仍較涼，北部及東北部低溫只有18、19度，其他地區20至22度，白天起隨著東北季風減弱及陽光露臉，各地氣溫將明顯回升，北部及東半部高溫約25至28度，中南部可以來到29至32度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周一僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；周二東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部及北部山區有局部短暫陣雨。

周三、周四全台有雨

氣象署預報，周三鋒面逐漸通過及東北季風增強，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨；周四東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，南部亦有零星短暫陣雨。

氣象署表示，周五東北季風逐漸減弱，周五、周六僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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