SWAG被抄！　吳夢夢「92萬元一分未拿」嗆老東家：已是黑粉

▲吳夢夢聲稱未獲得影片收益，再嗆老東家「我現在就是SWAG黑粉！」（圖／翻攝自吳夢夢IG）

圖、文／鏡週刊

本刊多次報導，知名的網路情色平台SWAG，因公然播放女直播主三點全露的性愛影片，並招攬會員大量斗內（Donate 贊助），還衍伸性交易等問題，刑事局於昨（2日）將劉姓負責人夫婦和多名公司人員及工程師帶回偵辦，該平台同時遭封鎖關閉。曾是該平台最知名直播主之一的吳夢夢，日前也聲稱未獲得影片收益，在網路發文狠嗆業者，稱已經轉為「黑粉」，此舉亦獲大批網友聲援。

因大尺度風格、火辣身材，日前還轉戰日本AV界的SWAG知名直播主吳夢夢，，在上月於個人IG發文，表示她從解約至今10個月，共有92萬多元的影片收益，但她一分錢都沒拿到，因此怒嗆：「我現在就是SWAG黑粉！」

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吳夢夢還PO出一張與業者的對話截圖，指出自己拍攝的成本不含演出費，就要5至8萬元，但從去年5月和該平台解約，到今年3月初，收益完全沒有拿到；曾向SWAG反映，但該平台硬是不肯下架影片，還繼續靠她的影片賺錢，氣得她再開嗆SWAG：「成為黑粉不奇怪吧？」

貼文一出，粉絲們紛紛替她打抱不平，猛批：「太噁爛的公司」「拿這種薪水還願意獻身真的是佛系來著」，還有網友認為吳夢夢可以去法律諮詢，再來決定是否提告。



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