太魯閣號奪50命！日媒盤點過去3年意外　狠批：台鐵安全管理不足

▲408次太魯閣號出軌事件目前已釀成50人死，逾百人輕重傷。（圖／記者陳煥丞攝）

記者葉睿涵／編譯

台鐵408次太魯閣號4月2日上午在花蓮縣大清水隧道，因工程車撞擊導致出軌，釀成50人死亡，逾百人輕重傷。這起人間悲劇引起國際關注，外媒也紛紛報導這起事故。日本《產經新聞》指出，台鐵多年來的安全管理問題頻受質疑，因此此次意外恐怕也難逃外界的嚴格檢視。

據《產經新聞》報導，儘管台鐵表示，這起事故發生的原因是因為行駛中的太魯閣號遭滑落邊坡的工程車撞擊所致，台鐵也第一時間追究了工程包商的責任，並向對方求償，但該工程是由台鐵所負責，意外的發生也反映了台鐵的安全管理不足，因此他們難逃管理責任。

報導也整理出台鐵過去的安全記錄指出，台鐵在2016、2017年間共發生了高達25件出軌事故，卻並未公開處理，2018年更曾因放任速度監視系統故障不理，導致普悠瑪列車發生出軌事件，釀成18人死、逾百人受傷。今年2月，台東同一條路線上也因為當局違反工程程序，而導致電力維修車撞上正在保養鐵軌的道班工，造成2死1傷。

報導指出，這些意外發生的原因都與台鐵安全管理問題有關，台灣政府去年10月也曾在普悠瑪事故調查報告指責台鐵安全管理有問題，因此在此次意外落幕後，台鐵恐怕也難逃外界的嚴格檢視。

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