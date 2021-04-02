9點就在花蓮火車站等弟…他殯儀館尋人淚掉不停　僅13遺體完成辨認

中央社

台鐵太魯閣號今天發生出軌事故釀50死，花蓮縣政府目前已確認其中13人，許多家屬問遍醫院傷者名單都未見親人名字，心急如焚，在花蓮市立殯儀館等候區痛哭。

▲408次太魯閣號出軌事故現場，軌道切除作業。（圖／記者宋良義攝）

一輛輛救護車載運屍體到殯儀館，但有的遺體不完整，較完好遺體經檢察官、法醫相驗後由家屬到場認屍。

住花蓮市的30多歲蘇昱銘搭上這班列車，蘇昱銘哥哥上午9時多就在花蓮火車站等人，直到現在毫無消息；蘇昱銘哥哥說，與在台北市工作的弟弟說好在花蓮火車站等，但直到晚間毫無音訊，問遍各醫院傷者名單都沒有，他和父母到殯儀館家屬等候區，眼淚掉不停。

▲太魯閣號「內部救援」傷者畫面曝光。

▲太魯閣號死者送殯儀館！家屬拿手機比對認屍 。（圖／記者陳以昇攝）

額頭、手上裹著紗布的乘客鍾惠美告訴中央社記者，和丈夫、1兒1女買站票搭太魯閣號，後來知道是受創嚴重的第8車廂。

鍾惠美說，丈夫張信盛、22歲兒子張恩翔與20歲女兒張恩昀都不在傷者名單，事發當時3人都被行李和鐵板壓住，當場已無呼吸心跳，女兒發出微弱聲音叫「媽媽」，但她被壓在最底下，想搬開東西救女兒，旁邊也被壓住的兩個年輕人叫她不要搬動，否則更痛。

鍾惠美表示，火車進隧道前不斷鳴笛，完全沒剎車跡象，不久後車廂就出軌擦撞隧道壁，車體嚴重扭曲，車上站著的人幾乎都被拋飛。

▼408次太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者宋良義攝）

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