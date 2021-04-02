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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

揭秘雅魯藏布江　神秘「野生貓星人」天堂

▲▼雅魯藏布江。（圖／CFP）

 ▲雅魯藏布江。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

位於大陸藏東南的雅魯藏布江大峽谷，主體在西藏墨脫縣，全長504.6千米，平均深度2268米，被證實為地球上最長、最深的峽谷。 最近，大陸研究單位對於雅魯藏布江大峽谷的首次深入科學監測已取得數據結果，發現許多古老珍稀物種，比如，各類稀有的「野生貓星人」首次被發現。

據《環球時報》報導指出，北京大學和北京林業大學的科研團隊在位於藏東南的雅魯藏布江大峽谷開展了系統性的生物多樣性調查。 科研人員將首批80台紅外相機布設到了之前幾乎無人涉足的原始森林等重點生態功能區，被喻為「植被的博物館。」

▲▼ 雲貓、雲豹、豺狼、金貓。（圖／翻攝 央視）

▲在大陸快滅絕的雲豹。（圖／翻攝 央視）

其中，小劍齒虎雲豹被稱為大型貓科動物中最古老、最神秘的成員。 因身上覆蓋著大塊的標誌性深色雲狀斑紋，雲豹的名稱因此而來。曾廣泛分佈於雲貴川等十多個省份，可惜在上世紀中葉遭到大範圍獵殺，

過去紀錄中，雲豹僅在雲南和西藏地區有影像記錄，「在這次雅魯藏布江大峽谷科考中，多次發現牠們棲居在叢林世界的珍貴影像。」

▲▼ 雲貓、雲豹、豺狼、金貓。（圖／翻攝 央視）

▲豺狼。（圖／翻攝 央視）

豺狼也是這次被記錄重點，畫面中，一群狀如家養柴狗的動物像是排好了隊形，一隻接一隻從叢林中閃現出來，一路小跑經過布設在林中的紅外相機，被鏡頭清晰地記錄下來。 這群動物就是傳說中的豺，在民間也叫做紅毛犬。 聚群活動以及匍匐扒土的動作都像極了真正的家狗，只有當發出野性十足的吹哨聲一樣的嚎叫時，才宣示了它們與狼齊名的猛獸身份。

▲▼ 雲貓、雲豹、豺狼、金貓。（圖／翻攝 央視）

▲雅魯藏布江珍稀野生金貓。（圖／翻攝 央視

除了犬科動物豺和大型貓科動物雲豹，雅魯藏布江還有許多珍稀野生貓，外型類似家裡養的萌寵家貓，其實都是稀有野生貓。

從傳回的紅外相機數據中顯示，這種貓花色多樣，其中一隻野貓是金貓，在大陸的保護等級剛由國家二級保護動物提升為國家一級保護動物。金貓真實的體重足有15公斤左右，接近於雲豹。 並且不同於家貓的親和溫順，特立獨行，兇猛敏捷，以捕食小型食草動物為生，是合格的「叢林戰士」。

▲▼ 雲貓、雲豹、豺狼、金貓。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸其他研究隊伍在雲南高黎貢山也拍攝到雲貓喝水畫面。（圖／翻攝 央視）

除了金貓，紅外相機中還拍到一種體形、體重接近家貓，斑斕毛色在視覺上跟豹混同的動物「雲貓」，同樣也是一種古老而珍稀的物種。

雅魯藏布江墨脫叢林中的貓科動物可謂是毛色繽紛，形態多樣，幾乎集齊了從大型到中小型所有型號的貓科動物。 根據調查研究結果，雅魯藏布江大峽谷區域是大陸唯一僅有的分佈有老虎、豹、雪豹和雲豹四種貓科動物的區域，可說是貓科動物天堂。

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