太魯閣出軌「工程車滑落地」空拍照曝光！　車廂隧道內幾全毀

▲從現場空拍圖可以看到，箭頭處就是工程車停放不慎滑落，導致太魯閣號出軌。（圖／翻攝記者爆料網）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分發生出軌事件！該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌、變形，造成車輛擦撞隧道壁，目前列車卡在清水隧道內，釀4命危、3重傷、20輕傷。根據了解，太魯閣號是撞上隧道施工的工程車導致出軌，有網友透露工程車是從邊坡掉落，而邊坡就在列車行經路線的右上方。

▲工程車滑落處。（圖／翻攝記者爆料網）

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，列車共8節車廂，搭車乘客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組，稍早證實4名乘客命危、23人受傷。

▲▼太魯閣號出軌，在隧道內嚴重變形。（圖／翻攝記者爆料網）

有網友在臉書「花蓮同鄉會」發文，表示是旁邊工地的工程車從邊坡滑落掉下，直接撞到列車後導致出軌，而且現場工程人員直接跑光。從空拍照片可以看到，施工地點就在列車路線的右上方邊坡，台鐵局也認為應該是工程車沒有停好，才會溜下斜坡撞上太魯閣號。