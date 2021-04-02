PO自拍遭折斷手臂！她開心當上醫護　男友「暴打到骨折」不給上班

▲英國一名女子因為堅持從事自己熱愛的救護工作而被男友打到骨折。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

28歲的英國女子布雷特（Niamh Brett）去年成功加入她夢寐以求的工作，成為一名急救人員，但沒想到這卻是她噩夢的開始。30歲的男友米勒（Adam Miller）擔心，布雷特的工作會害自己和兒子感染新冠肺炎，因此強迫布雷特離職，甚至還打斷她的手臂，讓她無法工作。

據《每日郵報》報導，布雷特在2020年11月18日開始加入聖約翰救護車隊，成為一名救護人員。這是她夢想中的工作，但男友米勒卻完全不給予支持，因為他認為，布雷特的工作將讓他與兒子面臨感染新冠肺炎的風險。

布雷特某天將自己穿著救護人員制服的自拍照上傳到Facebook，點燃了米勒的怒火。米勒指責布雷特的行為「十分自私」，並要求她不要去工作。兩人在爭執間，米勒抓住布雷特的左臂，並將她的手壓在身後，直到布雷特骨折才放手。布雷特痛苦地踉蹌後退，沒想到米勒卻嘲諷道，「讓我們看看妳現在手臂斷了還怎麼當救護人員。」

Abusive boyfriend, 30, who feared his girlfriend's first aid work with St John Ambulance would 'infect' him with Covid broke her arm after she posted selfie of her in uniform on Facebook @MailOnline https://t.co/CXU93MZKIi — Cavendish Press (@cavendishpress) April 1, 2021

布雷特獨自前往曼徹斯特的醫院就醫，她的手臂被植入鋼板和螺絲釘，現在有一個明顯的傷疤，不得不休假2個月休養。一開始，她因為太害怕而未揭露米勒的惡行，但之後她告訴警方，「我希望我從來沒認識過米勒，他毀了我的生活。」

檢方發現，布雷特與米勒在2017年10月開始交往後，二人的關係「即混亂又充滿脅迫性」，米勒經常對布雷特「又踢又打」，甚至還曾因為布雷特在他敲門時太晚應門，而將布雷特打到只能在地板上爬。

米勒此前有15次的犯罪記錄，其中包括曾在2011年毆打前女友。檢方以非故意造成嚴重身體傷害和人身攻擊的罪名將米勒控上庭，米勒也全部認罪，他預計將在6月被判刑。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

雅頓超進化黃金導航臉部膠囊，一滴逆轉膚況