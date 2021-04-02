40歲辣媽擺脫酗酒惡習！　翻身變「性感網紅」狂吸2.6萬粉絲

▲瑪麗的身材看不出是生過2個孩子的媽。（圖／翻攝自instagram／niki_fit40）



記者崔子柔／綜合報導

40歲的瑪麗（Nicole Marie）過去曾是個重度酒精依賴者，一天可以不吃任何東西，只靠伏特加過活，但現在的她已經擺脫惡習，也把身體鍛鍊出美麗的曲線，成為網紅傳遞正能量。

根據《每日星報》報導，瑪麗表示，在戒斷酒癮前，「我常在一早醒來時感到不知所措，只有伏特加才能發揮作用，當時女兒才剛學會走路，但我靠著酒精過活，我知道自己已經失控了」。

瑪麗時時刻刻告訴自己該清醒了，但是酒癮頻頻發作，焦慮的她仍然每天酗酒，成為一種惡性循環，直到2010年12月到勒戒營，才漸漸擺脫酒精。

▲瑪麗時常分享正能量語錄，圈了不少粉絲。（圖／翻攝自instagram／niki_fit40）



但這時的瑪麗卻覺得，「不再酗酒以後才意識到生活變得有多空虛」，她在2018年5月加入運動訓練營，「我看書、戒掉不健康的飲食習慣，離開糖、蘇打、加工食品，當然一樣不碰任何酒精」，「隨著身體變得越來越強壯，我覺得心靈方面也跟著成長，再次看到自己的價值」。

瑪麗經過漫長的一段路，如今重拾對自己的信心，「誰都不能阻擋我炫耀自己」，現在的她在IG上擁有2.6萬多名粉絲，也持續健身、分享正能量，希望能讓更多人回到正途。