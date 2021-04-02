Combi安全汽座「Nexturn」母嬰展亮相　安全、舒適更升級引瘋搶

▲左起整合行銷部部門長潘偉廉、日本Combi台灣區副總經理章友春、知名兒童職能治療專家黃老斯，歡迎新手爸媽來現場體驗跨時代、史上最舒適安全座椅－Nexturn。（圖／日本Combi提供，下同）

堪稱2021上半年新手爸媽最盛大挖寶饗宴－台北母嬰用品展，今日（4/2）起至4/5在世貿一館熱鬧舉行！成立60餘年、在台深耕20年的日本第一母嬰品牌Combi，亦趁此盛會，推出號稱「史上最舒適」的汽車安全座椅Nexturn，並邀請知名兒童職能治療專家黃老斯（黃彥鈞）聯手揭開Nexturn強勢問鼎史上最舒適汽座的關鍵優勢。展會期間Combi也祭出多項優惠活動，想撿便宜、買安心的爸爸媽媽千萬要把握機會囉！

▲日本Combi本次在台北國際母嬰展推出史上最強汽座Nexturn，並邀請知名兒童職能治療專家黃老斯（右）一起和現場父母分享知識。

自2020年9月1日起，交通部立法規範2歲前幼兒需採用後向乘坐式汽車安全座椅，以更有效維護幼兒行車安全；然而後向式汽車安全座椅的乘坐角度，受到安全性與測試規範的限制，一般設計上較為直立。但對許多疼愛寶寶的爸媽而言，雖說安全第一，仍不免希望給寶寶更舒適的躺臥角度。Combi台灣分公司副總經理章友春表示，日本Combi的研發向來都以消費者需求做為起點，憑藉多年研發技術累積，成功突破過往限制，採用新型Truss結構，並打造150度接近全平躺乘坐角度，創造出獨步全球的Nexturn，讓乘坐舒適性全面提升，同時安全不打折扣，是2021年劃時代革命性設計。

▲台北國際婦幼展期間蒞臨日本Combi攤位，不僅能親身體驗最新商品，Combi台灣區總經理周弘仁（中）帶領日本Combi台灣區副總經理章友春（右二）、整合行銷部部門長潘偉廉（左二）、整合行銷部資深經理華欣（右一）、資深營運督導簡佳瑀（左一），提醒各位新手爸媽千萬別錯過本次獨家活動，大獎好禮等您帶回家！

Nexturn被業界譽為史上最強汽車安全座椅的特點，除了近乎平躺的角度以外、對抗震動與衝擊更有業界首創全台唯一的獨到之處。本次婦幼展日本Combi邀請知名兒童職能治療專家黃彥鈞老斯，對於日本Combi獨家採用的Eggshock吸收素材甚為激賞。同樣具有新手爸爸身分的黃老斯不諱言自己就是日本Combi的忠實鐵粉，在為寶貝女兒小櫻桃選購相關嬰兒用品時，日本Combi多具巧思的日式育兒風格，直接擄獲黃老斯和斯母的心。黃老斯表示，從職能治療的專業角度來說，寶寶外出時來自路面的震動會造成一定程度上的焦慮感，而行車時如發生衝擊更是需要加倍保護。日本Combi獨家使用的Eggshock吸震素材具備就算是生雞蛋從兩公尺高距離落下也不會摔破的超強衝擊吸收能力，不只在Nexturn上搭載、更應用在日本Combi其他推車、汽座和餐搖椅上；讓日本Combi的各項用品不但領先全球，舒適性與安全性更高人一等，也成為黃老斯給寶貝女兒指定的不二選擇。

▲日本Combi推出的年度重磅商品Nexturn安全汽座，全場最受矚目，不僅活動名額秒殺，攤位現場更是吸引眾多新手父母親臨體驗。

在舒適性上突破限制的Nexturn，還有更多驚人亮點！日本Combi整合行銷部部門長潘偉廉指出，自從2016年後、政府將ISOFIX列為新車標準配備；坊間的ISOFIX汽座越來越普及，但ISOFIX汽座的整體重量較重且導致安裝不甚便利，這點一直是爸媽在安裝時的痛點。Nexturn擁有全台唯一的獨創兩階段式分體安裝，嶄新的跨時代設計，先裝上底座、再輕鬆安裝座椅，使便利性大幅提升，更打破新手爸媽對於ISOFIX汽車安全座椅難以安裝的刻板印象。

▲2021年台北國際婦幼展特級明星 – 日本Combi「Nexturn」不僅擁有接近平躺的150度設計、分體式結構、兩段式安裝便利提升，可謂育兒界最大福音。

累積60餘年經驗的日本Combi始終仍勇於創新並與時俱進，一路走來均站在育兒潮流的最前線。本次國際婦幼展眾多『潮育兒』商品一字排開，輕易就能感受到不僅適合寶寶、更是新手父母首選潮流視覺設計。日本Combi台灣分公司總經理周弘仁對自家好物如數家珍，其中最具代表性的莫過於主打「智慧感應、自動煞停」的手推車Aurastar，將科技智慧生活融入育兒體驗，更排除外出時的危險因子，讓育兒安全變成新流行。而新手爸媽最困擾的新生兒哭鬧問題，日本Combi的BEDi Long系列餐搖椅能讓94%寶寶在15分鐘內就安穩入睡，讓哄睡變得更簡單，正適合現代忙碌的新手爸媽。日本Combi首創結合奶瓶消毒與副食品溫熱的GEN3多用鍋更置入當紅跨界概念，一機兩用、多功美型，也是展會現場高詢問的明星商品。

▲▼日本Combi業務部副部長林義寶（上圖左）與「育兒達人」Jason（上圖右）推薦喜歡與孩子享受安全出遊的父母蒞臨體驗去年推出的、全台唯一主動式安全系統Aurastar手堆車；日本Combi整合行銷部商品企劃室室長張菁恬（下圖）亦來到展會現場一一為有需要瞭解的父母介紹明星商品GEN3多用鍋。

擁有眾多全台獨家創新設計焦點的日本Combi，儼然成為本次國際婦幼展中新手爸媽必訪必敗的潮聖之地。日本Combi業務部副部門長林義寶更補充，日本Combi的產品線優質且完整、包辦育兒大小事，是最新潮也是最經典的綜合母嬰品牌。日系血統對於品質與細節的堅持，更能夠讓每一位爸媽放心使用無後顧之憂；最好的選擇留給聰明的爸媽們，婦幼展來一趟Combi、絕對不虛此行滿載而歸！

▲日本Combi在本次展會不僅成為展會現場最受矚目的母嬰品牌，連日本知名網紅Youtuber Iku老師也特別來朝聖。

台北國際母嬰展Combi獨家優惠：

－日本最新旋轉型平躺汽座Nexturn特價NT$15,500加贈原廠汽座保護墊

－獨家自動煞停科技推車Aurastar特價NT$11,990加贈原廠配件

－頂級多功能安撫餐搖椅BEDi Long AT SS 特價NT$18,900加贈玩具桿及日規蚊帳

－三大用品（汽座、推車、餐搖椅）全面升級獨家專利EggShock版

－奶瓶及洗沐商品每日限量買一送一

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Combi Taiwan官方粉絲團現場打卡活動：

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