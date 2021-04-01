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竹科首例新冠！漢民科技1名員工染疫　莊人祥：接觸者48人都陰性

記者嚴云岑／台北報導

新竹科學園區設備廠漢民科技傳出公司一名員工染疫，就是案1026，該公司已啟動緊急應變小組完成場區消毒，並主動通知客戶。指揮中心發言人莊人祥表示，已針對48名接觸者採檢，PCR與血清抗體都是陰性，可能是在國外染疫，過程中因病毒時陰時陽被驗出。至於有公司主動承認為其員工，指揮中心尊重沒有其他評論。

▲▼指揮中心3/29記者會（圖／指揮中心提供）

案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。

個案在臺期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢，於3月31日確診（Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性）。已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。

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對於案1026傳出是竹科員工，指揮中心指揮官陳時中今早在桃園機場視察帛琉泡泡首發團採檢行程，被問及此事直說「目前為止沒有接到這樣訊息，有相關訊息一定會在下午記者會跟大家說明。」

莊人祥在下午記者會上表示，案1026昨日檢測Ct值為30，第一次是Ct31，第二次採檢36，48位接觸者都已經採檢完畢，PCR是陰性，血清抗體也是陰性，個案從國外回來居家檢疫，可能是在國外感染，過程時陰時陽，國內並沒有任何感染力。至於有某竹科公司說明個案是該公司員工，指揮中心尊重，沒有其他評論。

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