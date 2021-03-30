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世界第三！國一生研發「智慧型跑步器」獲馬來西亞國際發明展金牌

▲▼ 世界第三！國一生研發「智慧型跑步器」獲馬來西亞國際發明展金牌 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲國一生研發「智慧型跑步器」獲馬來西亞國際發明展金牌 。（圖／中華創新發明學會提供）

記者崔至雲／台北報導

2021年第二十屆「馬來西亞MTE國際發明展」傳回捷報，台灣僅16件作品參展，就獲得9金3銀4銅，以及1健康照護類特別獎，總成績排名世界第三的好成績。但台灣代表團團長吳智堯坦言，這次台灣成績「破天荒」退步，主要原因和其他國家越來越重視發明的可行性與市場潛力，這也是近年台灣學生較卻缺乏的能力，「其他國家在進步」是排名退後主要原因。

今年的馬來西亞MTE發明展共有來自包含美、英、波蘭、克羅埃西亞、印度、新加坡等16個國家，超過500件作品參賽，最後由地主國馬來西亞抱回第一名獎座、第二名為印尼，台灣為第三，比去年退步一名。

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對於今年台灣成績退步，吳智堯提到，今年因為國際疫情持續蔓延，他輪到擔任線上評審，今年評分標準共有原創性、可行性、商品化潛力三大訴求，台灣學生過去在原創、創新能力在國際名列前茅，但近兩年，越來越訴求後兩項也就是真正執行部分，則是台灣學生較缺乏的能力。另一方面，他表示泰國、馬來西亞這兩年政府也開始挹注經費，加碼補助發明人與師生參加國際競賽，也是迎頭趕上的原因。

▲▼ 世界第三！國一生研發「智慧型跑步器」獲馬來西亞國際發明展金牌 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲美和科技大學研究團隊，研發環保保養品。（圖／中華創新發明學會提供）

今年最年輕的金牌得主，則是來自新北市光仁中學國一科學班由指導老師江明岳帶領學生劉博畬、王志遠和楊世麒一起發明的「智慧型原地跑步訓練裝置」。有別於傳統跑步機佔空間，學生採攜帶式設計，只要1平方公尺平坦面積就可使用，不受場地限制，裝置具備兩種輔助感測器，一組裝設壓力感測的左右腳踏板，可偵測原地跑步的踩地訊息，另外有一組可調高度的反射式紅外線光電開關，偵測原地跑步抬腿高度，適合不同身高的人使用。

「若跑者原地跑步抬腿高度不夠高的話，還會警示！」劉博畬說，抬腿高度需到指定高度才會做步數計數，可藉由抬腿高度來加強選手運動強度訓練，即使原地跑步也能有最佳運動效果。

「綠癌變綠金」！同樣獲得金牌的還有美和科技大學食品營養系教授吳裕仁團隊，他發現有「綠色癌症」稱號，造成南部生態浩劫的小花蔓澤蘭當中有對皮膚修護功能元素，成功將其萃取變身為保養品，不僅成功將商品技轉，還兼顧解決生態環境問題。

致理科技大學企管系教師吳宜靜、倪達仁，帶領學生林萱、李佩庭、張嬥香團隊共同研發「可食用風味米吸管」，利用米糠作為原料，不僅天然還可食用，還可添加多樣食用風味珠，用後也可回收成堆肥，獲得金牌一面。
 

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